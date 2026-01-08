২৪ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বহাল রাখেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সেচ্ছাসেবক দল মৌলভীবাজার জেলা শাখার সিনিয়র যুগ্মআহ্বায়ক ইসহাক আহমেদ চৌধুরী মামনুনসহ সারা দেশের বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের ১৩জন নেতাকর্মীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে প্রকাশের ২৪ঘন্টার পূর্বেই ভুলবশত মৌলভীবাজার জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্মআহ্বায়ক ইসহাক আহমেদ চৌধুরী মামনুন এর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হয়েছে মর্মে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে।
বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত উক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে,উক্ত বহিষ্কারাদেশ ভুলবশত প্রত্যাহার হয়েছে বিধায় বহিষ্কারাদেশ বহাল থাকবে।ব র্ণিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর পরই জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক নেতাকর্মীরা দাবি করেন,ইসহাক চৌধুরী মামনুনকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বহিষ্কার করানো হয়েছে এবং বর্তমানেও তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার স্থগিতের বিষয়টিও ষড়যন্ত্রের অংশ।নেতাকর্মীরা দাবী করেন,বিভিন্ন অন্যায় প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মূলত মামনুন চৌধুরীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল যা ইতিপূর্বে মামনুন চৌধুরী সংবাদ সম্মেলন করে দলের চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন।
এ ব্যাপারে মামনুন চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান,তাকে বহিষ্কার করার কারণটি তিনি ইতিপূর্বে সবাইকে অবগত করেছেন।তিনি দাবী করেন,তিনি একমাত্র ব্যতিক্রম,যার বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে এর কারণ অবগত করা সহ বিএনপি’র চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন। টেন্ডার বাজি, চাঁদাবাজি,অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনসহ এমন কোন অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে তার জড়িত এমন কোন অভিযোগ না থাকলেও শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতার অসাধু দাবী সমর্থন না করাসহ এর প্রতিবাদের কারণে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বলেও তিনি দাবী করেন।
উল্লেখ্য যে,ইসহাক আহমেদ চৌধুরী মামনুন মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র সহ সভাপতি এর দায়িত্ব পালন পরবর্তী সেচ্ছাসেবকদল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছিলেন।
বিগত-১৪/০৮/২০২৩ইং—মৌলভীবাজার জেলা সেচ্ছাসেবক দলের ৩সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠিত হলে তিনি সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মনোনীত হন।বিগত ৩১/০৮/২০২৫-ইং তারিখে তাকে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে বহিষ্কার করা হয়েছিল।