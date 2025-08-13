৫০ হাজার টাকা নয়, গ্রাহকদের চাপে সেভিংস একাউন্টে ন্যূনতম টাকার অঙ্ক কমাতে চলেছে এই বেসরকারি ব্যাঙ্ক | ব্যবসা-বাণিজ্য

Last Updated:
এক ধাক্কায় সেভিংস অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার অঙ্ক অনেকটাই বাড়িয়েছিল আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক। ১ অগাস্টের পরে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি খোলা হবে তাতে ন্যূনতম টাকা জমার অঙ্ক করা হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা। গ্রাহকদের চাপে তা অনেকটাই কমিয়ে ১৫ হাজার টাকায় আনতে চলেছে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক।
ব্য়াঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই ন্যূনতম ব্যালান্স কমানোর সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ ১ অগাস্টের পরে যে অ্যাকাউন্টগুলি খোলা হবে, তাতে ১৫ হাজার টাকা করে রাখলেই জরিমানা এড়ানো যাবে। যদিও এই নিয়ম ৩১ জুলাইয়ের আগে খোলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলির জন্য প্রযোজ্য নয়।
সেই সঙ্গে ন্যূনতম ব্যালান্স না রাখার জন্য যা জরিমানা হবে তার বাইরে রাখা হয়েছে স্যালারি অ্যাকাউন্ট, সিনিয়র সিটিজেন-সহ বেশ কিছু অ্যাকাউন্টকে। মেট্রো এবং আরবান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে সেভিংস অ্যাকাউন্টে অবশ্য ১৫ হাজার টাকা রাখতেই হবে বলে জানা গিয়েছে। আগে এই অঙ্ক ছিল ১০ হাজার। তবে এক ধাক্কায় ন্যূনতম ব্যালান্স রাখার অঙ্ক অনেকটা কমায় স্বস্তিতে ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা।
