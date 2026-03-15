সোমবার, ১৬ মার্চ ২০২৬, ১২:৪৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Oscars 2026 LIVE Updates: Priyanka Chopra Teases Her Red Carpet Look; Emma Stone Stuns In White ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ৩১৭ কিশোরকে আমিনুল হকের সাইকেল উপহার Salman Agha’s ton goes in vain as Taskin Ahmed powers Bangladesh to 11-run series win over Pakistan | Cricket News ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে ইরানের তীব্র ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বাগেরহাটে শ্রমিক লীগের সাবেক নেতাকে গুলি করে হত্যা রাজশাহীতে প্রাইভেট কারে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার India women’s team qualifies for Hockey World Cup despite runners-up finish in qualifiers | Hockey News Golmaal 5 Shoot Begins With Akshay Kumar; Yami Gautam To Perform An Intense Action Scene In Dhurandhar 2? | Bollywood News Anil Kapoor Reveals He Turned Down Cameo In Aditya Dhar’s Dhurandhar 2: ‘It’s My Loss’ | Bollywood News PAK vs BAN, 2nd ODI: Maaz Sadaqat’s heroics help Pakistan thump Bangladesh, level series 1-1 | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ৩১৭ কিশোরকে আমিনুল হকের সাইকেল উপহার

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৫ মার্চ, ২০২৬
  • ৬৩ সময় দেখুন
ঢাকা: কিশোরদের নামাজের প্রতি আগ্রহী করতে এবং সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। পবিত্র রমজান মাসে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করায় নিজের নির্বাচনি এলাকার ৩১৭ কিশোরের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিয়েছেন নতুন সাইকেল।

রোববার (১৫ মার্চ) বিকেলে রাজধানীর মিরপুর-১১ নম্বরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে এই সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী। এদিন মিরপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মাসব্যাপী নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়া ২৭ জন কিশোর এবং রূপনগর টিনশেড এলাকায় ১৮ জন কিশোরসহ মোট ৪৫ জন কিশোরের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, ‘আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম, আমাদের এলাকার ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী যে শিশুরা পুরো রমজান মাস মসজিদে এসে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, তাদের আমি উৎসাহিত করতে সাইকেল উপহার দেব। আজ সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু হলো।’

তিনি আরও বলেন, ‘পুরস্কার বড় কথা নয়, মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের মধ্যে নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা। আমরা চাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বেড়ে উঠুক। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা যেন এই নামাজের অভ্যাস সারাজীবন ধরে রাখতে পারে, সেজন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।’

প্রতিমন্ত্রী জানান, মিরপুরের চারটি ওয়ার্ডের মোট ছয়টি মসজিদে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে মোট ৩১৭ জন কিশোর এই উপহার পাচ্ছে। মিরপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পর রূপনগর টিনশেড এলাকায় ১৮ জন কিশোরের মাঝে সাইকেল বিতরণ করেন তিনি।

ভবিষ্যতে এই কর্মসূচির পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা ব্যক্ত করে আমিনুল হক বলেন, ‘এবার ছয়টি মসজিদে এই আয়োজন করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, আগামী বছর এলাকার আরও বেশি সংখ্যক মসজিদে এই কার্যক্রম চালু করার চেষ্টা করব।’

সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মসজিদের ইমাম ও খতিব এবং বিপুল সংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রীর এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে অভিভাবকরা বলেন, এই ধরনের সৃজনশীল উদ্যোগ শিশুদের খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে রাখতে এবং ধর্মীয় ও শারীরিক গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST