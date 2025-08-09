Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

Bad Road: চন্দ্রকোনার খারাপ রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের দাবি গ্রামবাসীদের | দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১:০৬ অপরাহ্ণ
Bad Road: চন্দ্রকোনার খারাপ রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের দাবি গ্রামবাসীদের | দক্ষিণবঙ্গ


Advertise here

Last Updated:

ঢলবাঁধ থেকে হরিসিংপুর যাওয়ার প্রায় তিন কিমি রাস্তার বেহাল অবস্থা। মোরাম রাস্তায় বৃষ্টিতে হাঁটু সমান কাদা ও রাস্তা জুড়ে বড়বড় গর্ত। তাতে জমে আছে জল। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় ঢলবাঁধ ইকো টুরিজম পার্কে

+

রাস্তায় 

রাস্তায়  সাইকেল বা হেঁটে যাওয়া ঝুঁকির

চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, মিজানুর রহমান: ইকো টুরিজম পার্ক সহ একাধিক গ্রামে যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বর্ষাকালে সেই রাস্তায় বড় গাড়ি তো দুরস্ত, সাইকেলে বা হেঁটে যাওয়াও ঝুঁকির। রাস্তা জুড়ে বড় বড় গর্ত। তাতে জমে রয়েছে জল। যেকোন‌ও মুহুর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। জরুরি প্রয়োজনে গ্রামে আসতে চায় না কোন‌ও গাড়ি। এদিকে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবি প্রশাসনকে জানিয়েও মোলেনি সুরাহা, অভিযোগ এলাকাবাসীদের।

বর্ষার মরসুমে জেলায় জেলায় বেহাল রাস্তার করুণ ছবি উঠে আসছে। কোথাও বেহাল রাস্তার জেরে রোগী যাতায়াতে খাঠিয়া ব্যবহার করতে হচ্ছে আবার কোথাও ঘটছে দুর্ঘটনা। কোথাও রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পথে নেমে বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে বিক্ষোভ, অবরোধ, প্রতিবাদে নামতে দেখা যাচ্ছে এলাকাবাসী, স্কুল পড়ুয়া সহ ভুক্তভোগীদের। রাস্তার এমনই বেহাল অবস্থা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর, চন্দ্রকোনায়।

ঢলবাঁধ থেকে হরিসিংপুর যাওয়ার প্রায় তিন কিমি রাস্তার বেহাল অবস্থা। মোরাম রাস্তায় বৃষ্টিতে হাঁটু সমান কাদা ও রাস্তা জুড়ে বড়বড় গর্ত। তাতে জমে আছে জল। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় ঢলবাঁধ ইকো টুরিজম পার্কে। এছাড়াও এই রাস্তা দিয়ে ঢলবাঁধ, বাচকা, হরিসিংপুর, টকাহেদুয়া সহ একাধিক গ্রামের মানুষ চলাচল করেন। এই এলাকায় রয়েছে বেশকিছু আদিবাসী পরিবারের বসবাস। রাস্তার এই অবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, রাস্তা সারাইয়ের জন্য প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

আপনার শহরের হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের নামের তালিকা পেতে এখানে Click করুন

এই অবস্থায় বেহাল রাস্তা দ্রুত মেরামত বা নতুন করে রাস্তা তৈরি হোক চাইছেন গ্রামবাসীরা। বেহাল রাস্তার জেরে জরুরি প্রয়োজনে কোনও বড় গাড়ি আসতে চায়না এলাকায়।এই বিষয়ে চন্দ্রকোনা-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বক্তব্য,পথশ্রী সহ সরকারি বিভিন্ন স্কিমে রাস্তা মেরামতির প্রকল্প জমা দেওয়া রয়েছে। ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’-এর মাধ্যমেও চেষ্টা করা হবে ওই স্কিম থেকে যাতে দ্রুত রাস্তা মেরামত বা নতুন করে তৈরি করা যায়।

Location :

Kolkata [Calcutta],Kolkata,West Bengal

First Published :

August 09, 2025 12:36 PM IST



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Bad Road: চন্দ্রকোনার খারাপ রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের দাবি গ্রামবাসীদের | দক্ষিণবঙ্গ
Bad Road: চন্দ্রকোনার খারাপ রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের দাবি গ্রামবাসীদের | দক্ষিণবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ
ঢাকা শান্তিনগরের বাসা থেকে আটক। ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তপন
ঢাকা শান্তিনগরের বাসা থেকে আটক। ফেনী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তপন
সর্বশেষ সংবাদ
শ্রীবরদীতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা স্বামীর, ভিডিও ভাইরাল
শ্রীবরদীতে পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা স্বামীর, ভিডিও ভাইরাল
সর্বশেষ সংবাদ
North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট | Weekend Weather Update: All the districts will recieve rain, know weather update | উত্তরবঙ্গ
North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট | Weekend Weather Update: All the districts will recieve rain, know weather update | উত্তরবঙ্গ
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
এইচএসসিতে আইসিটি পরীক্ষা হবে ৭৫ নম্বরের

এইচএসসিতে আইসিটি পরীক্ষা হবে ৭৫ নম্বরের

 ব্লক মার্কেটে ২৮ কোটি টাকার লেনদেন – Corporate Sangbad

ব্লক মার্কেটে ২৮ কোটি টাকার লেনদেন – Corporate Sangbad

 Rakhi Sawant Enters The House As A Wild Card Contestant

Rakhi Sawant Enters The House As A Wild Card Contestant

 ‘বাংলাদেশ যাতে ভ্যাকসিন না পায় সেজন্য লবিস্ট নিয়োগ করেছে তারেক’

‘বাংলাদেশ যাতে ভ্যাকসিন না পায় সেজন্য লবিস্ট নিয়োগ করেছে তারেক’

 Did You Know Ram Charan’s Bollywood Debut Was Remake Of This Iconic Amitabh Bachchan Film?

Did You Know Ram Charan’s Bollywood Debut Was Remake Of This Iconic Amitabh Bachchan Film?

 Rohan Bopanna, Divij Sharan miss cut for men’s doubles event at Tokyo Olympics | Tennis News

Rohan Bopanna, Divij Sharan miss cut for men’s doubles event at Tokyo Olympics | Tennis News

 ‘শিক্ষক হেনস্থা বন্ধে নীতিমালা নয়, প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা’

‘শিক্ষক হেনস্থা বন্ধে নীতিমালা নয়, প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা’

 দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার মাঝি ১৪ চিকিৎসক

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার মাঝি ১৪ চিকিৎসক

 গাজায় ভয়ঙ্কর অভিযানে নেমেই গেল ইজরায়েলে! ভয়াবহ হামলা, রবিবার মৃত্যুমিছিল!

গাজায় ভয়ঙ্কর অভিযানে নেমেই গেল ইজরায়েলে! ভয়াবহ হামলা, রবিবার মৃত্যুমিছিল!

 ক‌রোনা মুক্ত সাপাহার নির্বাহী অ‌ফিসার আব্দুল্লাহ আল-মামুন

ক‌রোনা মুক্ত সাপাহার নির্বাহী অ‌ফিসার আব্দুল্লাহ আল-মামুন
Advertise here