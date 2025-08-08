Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

Birbhum News: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই খুশির হাওয়া আহমেদপুরে…! হঠাৎ কী কারণ? After Chief Ministers visit there is a happy joyful mood in the area of Ahmedpur here is the true reason behind it | দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১২:১৫ পূর্বাহ্ণ
Birbhum News: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই খুশির হাওয়া আহমেদপুরে…! হঠাৎ কী কারণ? After Chief Ministers visit there is a happy joyful mood in the area of Ahmedpur here is the true reason behind it | দক্ষিণবঙ্গ


Advertise here

Last Updated:

Birbhum News: গত মাসে বীরভূম সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন, তারই মধ্যে একটি আমোদপুরের সুগার মিল, কী ঘোষণা করেছেন তিনি!

+

সুগার

সুগার মিল

বীরভূম: বীরভূমের লালমাটির জেলায় কর্মসংস্থানে নজর দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূম জেলা সফরে এসে তা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট করেছেন, দেউচা পাচামিতে কয়লা শিল্পে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। সেইসঙ্গে সাঁইথিয়া ব্লকের আহমদপুরে পড়ে থাকা সুগার মিলের জমিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলা হবে। ইতিমধ্যে জেলার প্রশাসনিক কর্তারা ওই এলাকা পরিদর্শন করেছেন। জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু হতে চলেছে।

জেলার সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত যুবকরা নতুন কর্মসংস্থানের আশায় মুখিয়ে রয়েছেন। রাজ্যের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, ইতিমধ্যে এস্টিমেট করে অর্থদফতরে পাঠানো হয়েছে।

পুজোর আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।  এরপর দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু করা হবে। প্রসঙ্গত বাম আমলেই আহমদপুরে জেলার একমাত্র সুগার মিলে তালা ঝুলেছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ওই সুগার মিলের জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই জমি এবার নতুন করে কাজে লাগিয়ে জেলায় কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।

এক্ষেত্রে এসআরডিএর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডলেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তিনিই প্রথম ওই বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এনেছিলেন। বীরভূম সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কথা জানান। এরপর রাজ্য সরকার আর দেরি করেনি।

ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সুগার মিল চত্বরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলার জন্য প্রশাসনিক তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রাথমিকস্তরের সেই কাজে আরও কিছুটা গতি এল বলে মনে করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫৪ একর জমির উপর রয়েছে ওই সুগার মিলটি। সুবিশাল ওই জমির মধ্যে ১১একর জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে তোলার জন্য চিহ্নিত হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের কর্তারা জমি পরিদর্শন করেছেন। সেইসঙ্গে জমির হস্তান্তর প্রক্রিয়াও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা।

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 08, 2025 11:43 PM IST



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাবি
সর্বশেষ সংবাদ
মাদুরোকে ধরিয়ে দিলে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
মাদুরোকে ধরিয়ে দিলে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
সর্বশেষ সংবাদ
SRK, Aditya Chopra Refused To Entertain Me, Claims Aamir’s Brother Faisal: ‘Unko Laga Pagal Hai’ | Bollywood News
SRK, Aditya Chopra Refused To Entertain Me, Claims Aamir’s Brother Faisal: ‘Unko Laga Pagal Hai’ | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
রাখিপূর্ণিমায় বছরের সব থেকে বড় রাজযোগ! শনি, রাহু-সহ চার গ্রহের কাঁপানো অবস্থান
রাখিপূর্ণিমায় বছরের সব থেকে বড় রাজযোগ! শনি, রাহু-সহ চার গ্রহের কাঁপানো অবস্থান
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Posto Bara recipe: লঙ্কা-পেঁয়াজের সঙ্গে পোস্ত বড়ার টক, গরমের দুপুরে এক থালা ভাত নিমিষে শেষ!

Posto Bara recipe: লঙ্কা-পেঁয়াজের সঙ্গে পোস্ত বড়ার টক, গরমের দুপুরে এক থালা ভাত নিমিষে শেষ!

 করোনায় মৃত্যু ও শনাক্ত আরও কমল

করোনায় মৃত্যু ও শনাক্ত আরও কমল

 ‘বিরোধীদল দমনে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে’

‘বিরোধীদল দমনে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে’

 ১০ প্রার্থীর মধ্যে লড়াইয়ে কেবল নৌকা আর কেটলি

১০ প্রার্থীর মধ্যে লড়াইয়ে কেবল নৌকা আর কেটলি

 এসএসসি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কেন্দ্রে এক জনের বেশি অভিভাবক নয়

এসএসসি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কেন্দ্রে এক জনের বেশি অভিভাবক নয়

 ‘রাঘব-বোয়ালদের লুটপাট বন্ধ করার জন্য এবারের বাজেট করা হয়েছে’

‘রাঘব-বোয়ালদের লুটপাট বন্ধ করার জন্য এবারের বাজেট করা হয়েছে’

 টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ

 সংসদ ভবন এলাকায় স্পিকার-ডেপুটি স্পিকারের বাসভবন বৈধ – Corporate Sangbad

সংসদ ভবন এলাকায় স্পিকার-ডেপুটি স্পিকারের বাসভবন বৈধ – Corporate Sangbad

 গাজায় ভয়াবহ বোমা হামলায় শতাধিক মানুষ হত্যা

গাজায় ভয়াবহ বোমা হামলায় শতাধিক মানুষ হত্যা

 #HumaraVictoryPunch: Anurag Thakur cheers for Indian athletes in Tokyo Olympics | Tokyo Olympics News

#HumaraVictoryPunch: Anurag Thakur cheers for Indian athletes in Tokyo Olympics | Tokyo Olympics News
Advertise here