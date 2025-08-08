GSI 175th Foundation Day: ১৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, জব্বলপুরে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধান ও শোষণে জোর দিল জিএসআই| GSI 175th Foundation Day: Focus on Key Mineral Exploration and Extraction in Jabalpur | দেশ

উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চমানের শিল্প প্রবৃদ্ধির এই যুগে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, বৈদ্যুতিক গতিশীলতা এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে যাবতীয় উদ্ভাবন সক্ষম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। ভারতে ২০৭০ সালের মধ্যে নিট-শূন্য নির্গমন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অ-জীবাশ্ম শক্তি ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এই কৌশলগত সম্পদের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সম্মেলনটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ বৃদ্ধি এবং ব্যবহারের ভবিষ্যতের রোডম্যাপ সম্পর্কে ধারণা, অভিজ্ঞতা এবং আলোচনার জন্য একটি বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে।
রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজেশ কুমার ভার্মা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ভারতের পরিষ্কার শক্তি রূপান্তর এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলির কৌশলগত ভূমিকার উপর জোর দিয়ে অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার এবং আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এবং খনিজ খাতের বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরিতে জিএসআইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।
অসিত সাহা, ডিজি, জিএসআই, জাতীয় সমালোচনামূলক খনিজ সম্মেলনে তাঁর ভাষণে কয়লা অনুসন্ধানের উপর প্রাথমিক মনোযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভূ-বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবে উত্থান পর্যন্ত জিএসআইয়ের ১৭৫ বছরের যাত্রা তুলে ধরেছেন। তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও তুলে ধরেন এবং প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং জ্বালানি স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সুরক্ষিত করার জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এই ক্ষেত্রে তীব্র বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার কথা তুলে ধরে তিনি GSI, অংশীদার এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। তিনি উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং একটি দূরদর্শী ভূ-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতের পরিষ্কার শক্তি লক্ষ্য এবং অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাকে সমর্থন করার জন্য GSI-এর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি একটি বৃত্তাকার অর্থনীতি গ্রহণ এবং অব্যবহৃত খনিজ সম্ভাবনা অ্যাক্সেস করার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের জরুরিতার উপরও জোর দেন এবং ভারতের স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করেন।
MECL-এর CMD আই.ডি. নারায়ণ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধান এবং খনিজ ব্লক নিলামে GSI-এর অগ্রণী অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে MECL এবং GSI-এর মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে জাম্বিয়ায় বেস মেটাল এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধানে তাদের যৌথ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ভূতাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে কৌশলগত সম্পদে রূপান্তর করার জন্য এই ধরনের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি ভারতের খনিজ সম্পদ ভিত্তি বৃদ্ধির দিকে উদ্ভাবন, শক্তিশালী অংশীদারিত্ব এবং কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খনিজ স্বনির্ভরতা অর্জনের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।
এএমডির পরিচালক শ্রী ধীরজ পান্ডে সম্মেলনে ভাষণ দেন, ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পারমাণবিক ও বিরল মৃত্তিকা খনিজ পদার্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। জিএসআই-এর সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রশংসা করে তিনি দেশের বিশাল খনিজ সম্ভাবনা উন্মোচন এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা এবং কৌশলগত সমন্বয়ের আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ সম্মেলনের সারসংক্ষেপ, জিএসআই, মধ্য অঞ্চলের হিন্দি ম্যাগাজিন নর্মদা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ব্লকের উপর সঙ্কলন, জিএসআই কর্তৃক হস্তান্তরিত নিলামযোগ্য ব্লকের উপর সংকলন, গ্রাফাইট জমার খনিজ বেল্ট মানচিত্র, বেতুল বেল্ট, বেতুল জেলা, মধ্যপ্রদেশ, ফসফোরাইট জমার খনিজ বেল্ট মানচিত্র, ঝাবুয়া বেল্ট, ঝাবুয়া জেলা, মধ্য প্রদেশ, জিএসআই ভলিউম ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮ (পর্ব ৬, মধ্য অঞ্চল) এবং মধ্য প্রদেশের ১০টি জেলা সম্পদ মানচিত্রের রেকর্ড।
এই অনুষ্ঠানে ভূতাত্ত্বিক কাঠামো, খনিজ ব্যবস্থার মডেল, ভূ-ভৌতিক কৌশল, উদ্ভাবনী অনুসন্ধান সরঞ্জাম, টেকসই খনি অনুশীলন, নীতি সংস্কার এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পুনর্ব্যবহারের মতো বিভিন্ন ভূ-বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞরা প্রযুক্তিগত কাগজপত্র, পোস্টার এবং গবেষণার সারাংশ উপস্থাপন এবং আলোচনা করেছিলেন, যা ভারতের সম্পদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার জন্য ভূ-বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের গুরুত্বকে আরও জোরদার করে।
সম্মেলনের প্রথম দিনটি অর্থপূর্ণ জ্ঞান বিনিময়, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধানে উদীয়মান চ্যালেঞ্জ, উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনাকে উৎসাহিত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছিল। এটি অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূ-বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য GSI-এর দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকেও প্রতিফলিত করে।
Kolkata,West Bengal
August 08, 2025 6:03 PM IST
