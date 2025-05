Howrah News: হাওড়া জেলার মানুষক সতর্ক করতে ডিজিটাল অ্যারেস্ট বিষয়ে জানালেন নগরপাল! howrah police commissioner warns people about digital arrest

Last Updated: May 09, 2025 12:57 AM IST

বর্তমান সময়ে ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারকদের একটি ফাঁদ। পুলিশ সেজে প্রতারকেরা ফাঁদ পেতে রয়েছে মানুষের টাকা হাতিয়ে নিতে, ডিজিটাল অ্যারেস্ট বিষয়ে বিস্তারিত জানালেন হাওড়া পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী

X ডিজিটাল অ্যারেস্ট বিষয়ে জেলার মানুষকে সতর্ক বার্তা পুলিশ কমিশনারের হাওড়া: ডিজিটাল অ্যারেস্ট! বর্তমান সময়ে সাইবার ক্রাইম এর মত সমস্যা দারুন ভাবে বিপাকে ফেলছে মানুষকে। ডিজিটাল অ্যারেস্ট এর ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে মানুষ। বর্তমান সময়ে শরীরের উপস্থিত থেকে চুরি ছিনতাইয়ের মত অপরাধমূলক ঘটনা কম হলেও দারুন ভাবে মাথা চারা দিয়েছে সাইবার ক্রাইম।