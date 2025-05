HS 2025 Success Story: গর্ব, গর্ব আর গর্ব…! বাঁকুড়ার ‘এই’ মেয়ের অজেয় কাহিনী পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করবে, পড়ুন bankura girl Sananda Giri secured very good marks in WB HS Exam would have won entire state with one eye incredible story

Last Updated: May 11, 2025 12:08 AM IST

HS 2025 Success Story: মাধ্যমিকেও করেছিল দুর্দান্ত ফলাফল, সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পড়তে পারেনি। বাঁকুড়া সানন্দা এখন এক দৃষ্টান্ত।

X পাথরের চোখ বাঁকুড়া: একটা চোখ নেই। চোখের কোটরে চোখের মতো বস্তুটি পাথর। সেই মেয়ে মাত্র দু-নম্বরের জন্য মেধা তালিকায় জায়গা পায়নি। মাধ্যমিকেও করেছিল দুর্দান্ত ফলাফল, সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সায়েন্স নিয়ে পড়তে পারেনি সে। বাঁকুড়া সানন্দা এখন এক দৃষ্টান্ত। চাইলেও খুব বেশিক্ষণ একটানা পড়তে পারেন না ছাত্রী সানন্দা গিরি।