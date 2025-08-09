Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  রান্নাঘর

New Bride: বর প্রাণপণে ধাক্কা দিলেও খুলল না দরজা! বিয়ের রাতেই নিজেকে ‘শেষ’ করলেন নতুন কনে!andhrapradesh bride ended her life on her wedding night | দেশ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ৪:০৭ অপরাহ্ণ
New Bride: বর প্রাণপণে ধাক্কা দিলেও খুলল না দরজা! বিয়ের রাতেই নিজেকে ‘শেষ’ করলেন নতুন কনে!andhrapradesh bride ended her life on her wedding night | দেশ


Advertise here

Last Updated:

New Bride: নগেন্দ্র মিষ্টি আনতে বেরিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে তিনি দেখতে পান তাঁদের জন্য নির্ধারিত ঘরটি তালাবদ্ধ। এর পর বারবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়া না পেয়ে, পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনরা দরজা ভেঙে হর্ষিতাকে নিথর অবস্থায় দেখতে পান।

AI Generated ImageAI Generated Image
AI Generated Image
হায়দরাবাদ : বিয়ের রাতেই রহস্যমৃত্যু কনের৷ এই ঘটনা ঘিরে চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের সত্য সাই জেলার পেনুকোণ্ডা এলাকায়৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই কনে হর্ষিতা (২২) বিয়ের রাতে আত্মঘাতী হয়েছেন৷ সোমেন্দেপল্লির বাসিন্দা হর্ষিতা চলতি সপ্তাহের সোমবার সকালে কর্নাটকের ডিব্বুরিপল্লির নগেন্দ্রকে বিয়ে করেছিলেন। এক চোখধাঁধাঁনো জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, নবদম্পতি কনের বাড়িতে ছিলেন, যেখানে “প্রথম রাত” অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছিল। জানা গিয়েছে, নগেন্দ্র মিষ্টি আনতে বেরিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে তিনি দেখতে পান তাঁদের জন্য নির্ধারিত ঘরটি তালাবদ্ধ। এর পর বারবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়া না পেয়ে, পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনরা দরজা ভেঙে হর্ষিতাকে নিথর অবস্থায় দেখতে পান।

তারা তাঁকে দ্রুত পেনুকোণ্ডা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যু উভয় পরিবারকেই গভীর শোকে গ্রাস করেছে। নববধূর এই কঠোর পদক্ষেপের কারণ এখনও জানা যায়নি। বিয়ের অনুষ্ঠানের কনের ছবিতে কোনও স্পষ্টতই কোনও কষ্টের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

Disclaimer: If you or someone you know needs help, call any of these helplines: Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832- 2252525, Jeevan (Jamshedpur) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata)

Location :

Kolkata,West Bengal

First Published :

August 09, 2025 3:37 PM IST

বাংলা খবর/ খবর/দেশ/

New Bride: বর প্রাণপণে ধাক্কা দিলেও খুলল না দরজা! বিয়ের রাতেই নিজেকে ‘শেষ’ করলেন নতুন কনে!



Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Budh Gochar 2025: ১১ অগাস্ট, ২০২৫ বুধের সরাসরি কর্কট রাশিতে গমন, এই গোচর কোন রাশির জন্য সাফল্য বয়ে আনবে? জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
Budh Gochar 2025: ১১ অগাস্ট, ২০২৫ বুধের সরাসরি কর্কট রাশিতে গমন, এই গোচর কোন রাশির জন্য সাফল্য বয়ে আনবে? জানাচ্ছেন জ্যোতিষী চিরাগ দারুওয়ালা | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ
Phoolon Ka Taaron Ka To Tenu Sang Rakhna: 7 Songs To Play For Your Sibling On Raksha Bandhan | Bollywood News
Phoolon Ka Taaron Ka To Tenu Sang Rakhna: 7 Songs To Play For Your Sibling On Raksha Bandhan | Bollywood News
সর্বশেষ সংবাদ
New Bride: বর প্রাণপণে ধাক্কা দিলেও খুলল না দরজা! বিয়ের রাতেই নিজেকে ‘শেষ’ করলেন নতুন কনে!andhrapradesh bride ended her life on her wedding night | দেশ
New Bride: বর প্রাণপণে ধাক্কা দিলেও খুলল না দরজা! বিয়ের রাতেই নিজেকে ‘শেষ’ করলেন নতুন কনে!andhrapradesh bride ended her life on her wedding night | দেশ
সর্বশেষ সংবাদ
ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি নাসির গ্রেফতার
ফরিদপুর জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি নাসির গ্রেফতার
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
সুদান থেকে বাংলাদেশিদের সরাল সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতিকদের

সুদান থেকে বাংলাদেশিদের সরাল সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতিকদের

 J’khand CM Skips ED Summons for Questioning in Money-laundering Case

J’khand CM Skips ED Summons for Questioning in Money-laundering Case

 আর্থিক ও প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ পেল এসএমইভাই

আর্থিক ও প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ পেল এসএমইভাই

 ডিসপ্লেতে দেখা যাবে সুপ্রিমকোর্টে চলা মামলার তথ্য – Corporate Sangbad

ডিসপ্লেতে দেখা যাবে সুপ্রিমকোর্টে চলা মামলার তথ্য – Corporate Sangbad

 Samantha Ruth Prabhu is Delighted to Hit the Gym 20 Days After Viral Fever

Samantha Ruth Prabhu is Delighted to Hit the Gym 20 Days After Viral Fever

 Duchess of Cambridge, Kate Middleton’s New Portraits Released on Her 40th birthday; See Pics

Duchess of Cambridge, Kate Middleton’s New Portraits Released on Her 40th birthday; See Pics

 সারাদেশে ওয়ালকার্টের পন্য ডেলিভারি দিবে পেপারফ্লাই

সারাদেশে ওয়ালকার্টের পন্য ডেলিভারি দিবে পেপারফ্লাই

 পূর্ব ইউক্রেনের রেল স্টেশনে রকেট হামলা, নিহত অন্তত ৩০

পূর্ব ইউক্রেনের রেল স্টেশনে রকেট হামলা, নিহত অন্তত ৩০

 ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইন্সটাগ্রাম ব্যবহারে কি টাকা লাগবে?

ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইন্সটাগ্রাম ব্যবহারে কি টাকা লাগবে?

 হাসিনা-ম্যাক্রোঁ বৈঠক আজ : আলোচনা হতে পারে যে বিষয়গুলোতে

হাসিনা-ম্যাক্রোঁ বৈঠক আজ : আলোচনা হতে পারে যে বিষয়গুলোতে
Advertise here