New Bride: বর প্রাণপণে ধাক্কা দিলেও খুলল না দরজা! বিয়ের রাতেই নিজেকে ‘শেষ’ করলেন নতুন কনে!andhrapradesh bride ended her life on her wedding night | দেশ

পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, নবদম্পতি কনের বাড়িতে ছিলেন, যেখানে “প্রথম রাত” অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছিল। জানা গিয়েছে, নগেন্দ্র মিষ্টি আনতে বেরিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে তিনি দেখতে পান তাঁদের জন্য নির্ধারিত ঘরটি তালাবদ্ধ। এর পর বারবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়া না পেয়ে, পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনরা দরজা ভেঙে হর্ষিতাকে নিথর অবস্থায় দেখতে পান।
তারা তাঁকে দ্রুত পেনুকোণ্ডা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যু উভয় পরিবারকেই গভীর শোকে গ্রাস করেছে। নববধূর এই কঠোর পদক্ষেপের কারণ এখনও জানা যায়নি। বিয়ের অনুষ্ঠানের কনের ছবিতে কোনও স্পষ্টতই কোনও কষ্টের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।
Disclaimer: If you or someone you know needs help, call any of these helplines: Aasra (Mumbai) 022-27546669, Sneha (Chennai) 044-24640050, Sumaitri (Delhi) 011-23389090, Cooj (Goa) 0832- 2252525, Jeevan (Jamshedpur) 065-76453841, Pratheeksha (Kochi) 048-42448830, Maithri (Kochi) 0484-2540530, Roshni (Hyderabad) 040-66202000, Lifeline 033-64643267 (Kolkata)
Kolkata,West Bengal
August 09, 2025 3:37 PM IST