Post Office 333 Rupees Scheme: পোস্ট অফিসের এই স্কিমে মাত্র ₹333 বিনিয়োগে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ, Invest Just ₹333 in This Post Office Scheme to Become a Crorepati | ব্যবসা-বাণিজ্য

অর্থাৎ, কেউ যদি ৫ বছর ধরে মাসিক ১০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে, তাহলে মোট বিনিয়োগ ৬,০০,০০০ টাকা হবে, যার উপর প্রায় ১.১৩ লাখ টাকার সুদ পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি কেউ এই বিনিয়োগ আরও ৫ বছর (মোট ১০ বছর) ধরে বাড়ান, তাহলে সুদের পরিমাণ হবে ৫,০৮,৫৪৬ টাকা এবং মোট ১৭,০৮,৫৪৬ লাখ টাকা তহবিল পাওয়া যেতে পারে। যদি এই ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে ১০ বছর ধরে প্রতি মাসে মাত্র ৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হত, তাহলে মোট বিনিয়োগ হবে ৬ লাখ টাকা। এর সুদের পরিমাণ হতে পারে প্রায় ২,৫৪,২৭২ টাকা এবং মোট ৮,৫৪,২৭২ টাকার তহবিল গড়ে তোলা যেতে পারে।