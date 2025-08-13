Swimming Pool Gang Rape: দিল্লিতে ফের নক্কারজনক অত্যাচার, এবার পুরুষদের লালসার শিকার হল সুইমিং পুলে সাঁতাররত দুই নাবালিকা | New Delhi Gang Rape: 2 arrested for raping girls at swimming pool in delhi | দেশ

Last Updated:
নয়াদিল্লি: উত্তর দিল্লির নরেলা এলাকার একটি সুইমিং পুলে নয় বছর বয়সী দুই মেয়েকে গণধর্ষণের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, মঙ্গলবার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি ৭ অগাস্ট লাম্পুরের লাম্পুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত একটি সুইমিং পুলে চরম দুর্ঘটনা ঘটে যায়৷
পুলিশ সূত্রের খবর অনুসারে ৮ অগাস্ট, একজন ধর্ষিতার শিশুর মা নরেলা থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন যে তাঁর মেয়ে এবং অন্য আরও একটি মেয়ে সুইমিং পুলে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগকারিণী মহিলার বক্তব্যের ভিত্তিতে, ৯ অগাস্ট ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর ধারা ৭০(২) (গণধর্ষণ- গ্যাংরেপ), ১২৭(২) (অন্যায়ভাবে আটকে রাখা) এবং ৩৫১ (অপরাধমূলক ভয় দেখানো) এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা (POCSO) আইনের ধারাগুলির অধীনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এর ১৮৩ ধারার অধীনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযোগকারিণী এবং ধর্ষিতা শিশু কন্যারা তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি দল গঠন করা হয়েছিল।
পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়েছে , “দলটি বিহারের সমস্তিপুর জেলার বাসিন্দা অনিল কুমার (৩৭) এবং উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার বাসিন্দা মুনিল কুমার (২৪) নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।” তদন্তের সময়, পুলিশ অভিযুক্তের নির্দেশে একটি বালিশের কভার, একটি বিছানার চাদর এবং একটি ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার (ডিভিআর) সহ অন্যান্য উপকরণ উদ্ধার করেছে৷”
পুলিশ জানিয়েছে, উভয় ব্যক্তিরই পূর্বে কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড নেই, তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আরও তদন্ত চলছে।
