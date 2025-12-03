অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের অনুমতি পেল আজগর আলী হাসপাতাল

ঢাকা: দেশের বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে প্রথমবার অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplant) করার অনুমতি পেয়েছে আজগর আলী হাসপাতাল।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম তার অফিস কক্ষে এ অনুমতিপত্র প্রদান করেন। আজগর আলী হাসপাতালের পক্ষে এটি গ্রহণ করেন সিইও এবং পরিচালক প্রফেসর ডা. জাবরুল এসএম হক।
বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে আনুষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে প্রথমবারের মতো আজগর আলী হাসপাতালকে ‘অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন’ করার অনুমতিপত্র দেওয়া হলো।
এ সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে এক বছরের জন্য এ অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছে। বিধি মোতাবেক প্রতিবছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ অনুমতিপত্র নবায়ন করতে হবে।