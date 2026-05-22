আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ

  আপডেট সময়: শুক্রবার, ২২ মে, ২০২৬
লক্ষ্মীপুর:
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ৬ নং বাংগাখা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড আদিলপুর গ্রামে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিরোধপূর্ণ জমিতে জোরপূর্বক ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
জানা যায়, বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সদর, লক্ষ্মীপুর)-এ ১৪৪/১৪৫ ধারায় মামলা চলমান রয়েছে। আদালত জমিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিলেও বিবাদীপক্ষ নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বাদীপক্ষ।

বাদীপক্ষের প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম সোহেল বলেন, প্রশাসন আগেও কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু আদালতের নির্দেশনা অমান্য করে পুনরায় কাজ শুরু করা হয়েছে। বাধা দিতে গেলে হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
আগামী ২৮ জুন মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য রয়েছে। এ ঘটনায় আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

