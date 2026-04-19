আল্লামা ফুলতলী ছাহেব ক্বিবলাহ (রহঃ) মাজার জিয়ারতে দোয়ারাবাজারের নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত সফর

আহমদ বিলাল খান :
আল্লামা হযরত ছাহেব ক্বিবলাহ ফুলতলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)’র মাজার শরীফ জিয়ারত করতে দোয়ারাবাজার উপজেলার একদল নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি ফুলতলী সফর করেন। সফর শেষে তারা সংক্ষিপ্ত সময় অবস্থান করে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।
সফরকালে নেতৃবৃন্দ মুর্শিদে বরহক হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় সাহেব ক্বিবলাহ ফুলতলী ও হযরত আল্লামা মুফতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী মুফতি সাহেব ক্বিবলাহর নিকট বিশেষ দোয়া গ্রহণ করেন এবং উনাদের সোহবতে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। এ সময় তারা দেশ, জাতি এবং দোয়ারাবাজার উপজেলার সার্বিক কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন।
এছাড়াও সফরকালে নেতৃবৃন্দ আল্লামা ছাহেব ক্বিবলা ফুলতলী (রহঃ)-এর সুযোগ্য নাতি ও বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী রায়হান সাহেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। এতে দ্বীনি শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
সফরসঙ্গীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালপুর দারুস সুন্নাহ লতিফিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার কাজী মাওলানা মাহমুদুর রহমান আজাদ, হাজী নূরুদ্দীন, দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুল বারী, উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বাছিত খান, ক্বারী মুহাম্মদ আব্দুল মালেকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
জিয়ারত শেষে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুল বারী বলেন, ফুলতলী দরবার আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রেরণার কেন্দ্র। এখানে এসে দোয়া গ্রহণের মাধ্যমে আমরা নতুন উদ্যমে জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার অনুপ্রেরণা পাই। সততা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে কাজ করতে পারলে দোয়ারাবাজারে একটি উন্নয়নবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।
অন্যদিকে ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল বাছিত খান বলেন, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে মানবিকতা ও সেবার মানসিকতা জাগ্রত হয়। আমি দোয়ারাবাজার উপজেলাকে একটি আদর্শ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এজন্য সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি।
নেতৃবৃন্দ আরও জানান, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবকল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে তারা নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আধ্যাত্মিক দোয়া ও জনগণের সমর্থন নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নমুখী নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।