ইউক্রেনে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তীব্র শীতের কারণে এক সপ্তাহ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভসহ দেশটির বিভিন্ন শহর ও জনপদে হামলা না করতে সম্মত হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এ কথা বলেছেন ট্রাম্প।
তবে রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কোনো সমঝোতার বিষয় নিশ্চিত করেনি। এদিকে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ট্রাম্পের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন বলেছেন, তিনি আশা করছেন রাশিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।
২০২২ সালে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে শীতকাল এলেই ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া। চলতি শীতেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে অনুরোধ করেছি যেন তিনি এক সপ্তাহ কিয়েভ ও বিভিন্ন শহরে হামলা না করেন, এবং তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন।’
কখন থেকে এই বিরতি কার্যকর হবে, সে বিষয়ে ট্রাম্প নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত থেকে কিয়েভে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তা মাইনাস ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে।
গত সপ্তাহে যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ইউএইতে ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় বসেন। সব পক্ষই আলোচনাকে গঠনমূলক বলে উল্লেখ করলেও, চলমান তীব্র শীতের পুরো সময়জুড়ে রাশিয়া হামলা বন্ধে সম্মত হয়েছে এমন কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি।
এরই মধ্যে হামলা অব্যাহত থাকায় ইউক্রেনের বড় বড় শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে লাখো মানুষ গরম ও বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।