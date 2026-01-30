শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:০৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মৌলভীবাজার-৩ জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অবশেষে মাঠে নামাচ্ছেন রাবির আইবিএস’র সুবর্ণ জয়ন্তীতে গবেষকদের মিলনমেলা ইউক্রেনে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন: ট্রাম্প Rani Mukerji Opens Up About Losing Her Second Child Due To Miscarriage: ‘My Sense Of Loss…’ | Bollywood News Saim Ayub star in Pakistan’s win over Australia in first T20I | Cricket News ‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান মৌলভীবাজারে পোস্টার বিহীন নির্বাচন, বেড়েছে স্বচ্ছতা ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র গলফ মাঠ খুঁড়ে চা চাষের উদ্যোগে নিন্দা শ্রীমঙ্গলে এনসিপি’র পথসভা তিন প্রার্থী এক মঞ্চে: চুয়াডাঙ্গা-২ আসন , জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নের অঙ্গীকার।
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ইউক্রেনে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন: ট্রাম্প

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১ সময় দেখুন
ইউক্রেনে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন: ট্রাম্প


মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তীব্র শীতের কারণে এক সপ্তাহ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভসহ দেশটির বিভিন্ন শহর ও জনপদে হামলা না করতে সম্মত হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এ কথা বলেছেন ট্রাম্প।

তবে রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কোনো সমঝোতার বিষয় নিশ্চিত করেনি। এদিকে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ট্রাম্পের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন বলেছেন, তিনি আশা করছেন রাশিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

২০২২ সালে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে শীতকাল এলেই ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া। চলতি শীতেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসিতে টেলিভিশনে সম্প্রচারিত মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে অনুরোধ করেছি যেন তিনি এক সপ্তাহ কিয়েভ ও বিভিন্ন শহরে হামলা না করেন, এবং তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন।’

কখন থেকে এই বিরতি কার্যকর হবে, সে বিষয়ে ট্রাম্প নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত থেকে কিয়েভে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তা মাইনাস ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে।

গত সপ্তাহে যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ইউএইতে ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় বসেন। সব পক্ষই আলোচনাকে গঠনমূলক বলে উল্লেখ করলেও, চলমান তীব্র শীতের পুরো সময়জুড়ে রাশিয়া হামলা বন্ধে সম্মত হয়েছে এমন কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

এরই মধ্যে হামলা অব্যাহত থাকায় ইউক্রেনের বড় বড় শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে লাখো মানুষ গরম ও বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মৌলভীবাজার-৩ জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অবশেষে মাঠে নামাচ্ছেন

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মৌলভীবাজার-৩ জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অবশেষে মাঠে নামাচ্ছেন

Rani Mukerji Opens Up About Losing Her Second Child Due To Miscarriage: ‘My Sense Of Loss…’ | Bollywood News

Rani Mukerji Opens Up About Losing Her Second Child Due To Miscarriage: ‘My Sense Of Loss…’ | Bollywood News

‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান

‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান

মৌলভীবাজারে পোস্টার বিহীন নির্বাচন, বেড়েছে স্বচ্ছতা

মৌলভীবাজারে পোস্টার বিহীন নির্বাচন, বেড়েছে স্বচ্ছতা

ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র গলফ মাঠ খুঁড়ে চা চাষের উদ্যোগে নিন্দা

ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র গলফ মাঠ খুঁড়ে চা চাষের উদ্যোগে নিন্দা

শ্রীমঙ্গলে এনসিপি’র পথসভা

শ্রীমঙ্গলে এনসিপি’র পথসভা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মৌলভীবাজার-৩ জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অবশেষে মাঠে নামাচ্ছেন
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মৌলভীবাজার-৩ জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অবশেষে মাঠে নামাচ্ছেন
রাবির আইবিএস’র সুবর্ণ জয়ন্তীতে গবেষকদের মিলনমেলা
রাবির আইবিএস’র সুবর্ণ জয়ন্তীতে গবেষকদের মিলনমেলা
ইউক্রেনে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন: ট্রাম্প
ইউক্রেনে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুতিন: ট্রাম্প
Rani Mukerji Opens Up About Losing Her Second Child Due To Miscarriage: ‘My Sense Of Loss…’ | Bollywood News
Rani Mukerji Opens Up About Losing Her Second Child Due To Miscarriage: ‘My Sense Of Loss…’ | Bollywood News
Saim Ayub star in Pakistan’s win over Australia in first T20I | Cricket News
Saim Ayub star in Pakistan’s win over Australia in first T20I | Cricket News
‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান
‘ফ্যামিলি কার্ড’র বিস্তারিত তুলে ধরলেন তারেক রহমান
মৌলভীবাজারে পোস্টার বিহীন নির্বাচন, বেড়েছে স্বচ্ছতা
মৌলভীবাজারে পোস্টার বিহীন নির্বাচন, বেড়েছে স্বচ্ছতা
ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র গলফ মাঠ খুঁড়ে চা চাষের উদ্যোগে নিন্দা
ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র গলফ মাঠ খুঁড়ে চা চাষের উদ্যোগে নিন্দা
শ্রীমঙ্গলে এনসিপি’র পথসভা
শ্রীমঙ্গলে এনসিপি’র পথসভা
তিন প্রার্থী এক মঞ্চে: চুয়াডাঙ্গা-২ আসন , জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নের অঙ্গীকার।
তিন প্রার্থী এক মঞ্চে: চুয়াডাঙ্গা-২ আসন , জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়নের অঙ্গীকার।
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করলেন ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবুল কালাম আজাদ – Corporate Sangbad
ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করলেন ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবুল কালাম আজাদ – Corporate Sangbad
সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা
সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST