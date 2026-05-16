শনিবার, ১৬ মে ২০২৬, ১১:২৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
ঈদগড় ইউনিয়ন এর পাশ্ববর্তী ক্যাংগারবিলে তিন দিন ব্যাপি বলি খেলায় চ্যাম্পিয়ান কুতুবদিয়ার বলি মিরাজ। কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক নিয়ে আলোচনা: নতুন জাহাজ না আসা পর্যন্ত থাকছে ‘এসটি নিঝুমদ্বীপ’ ইপসা’র কার্যক্রম পরিদর্শনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র মহাপরিচালক তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এনজিও সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম কোরবানির পশু থেকে ছড়াতে পারে প্রাণঘাতী রোগ, সতর্ক করলেন বাকৃবি অধ্যাপক যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাড়াতে সম্মত ইসরায়েল-লেবানন ভূঞাপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট ধর্ষণচেষ্টা ঘটনায় জাবিতে সংবাদ সম্মেলন, ১৪ দফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা CSK’s Anshul Kamboj’s tough night in Lucknow, joins Yash Dayal in unwanted IPL record books রংপুরে জামায়াত আমির যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আলোচনা করেনি Akshay Kumar Charges Rs 40 Crore For 22-Day Golmaal 5 Shoot?; Kanye West’s India Debut Concert Cancelled | Bollywood News
প্রচ্ছদ
সর্বশেষ সংবাদ

ইপসা’র কার্যক্রম পরিদর্শনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র মহাপরিচালক তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এনজিও সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৬ মে, ২০২৬
  • ৯০ সময় দেখুন
ইপসা’র কার্যক্রম পরিদর্শনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র মহাপরিচালক তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এনজিও সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম

তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বিশেষ করে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সমূহের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠী আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মসুচির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জীবন মান উন্নয়নসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র মহাপরিচালক (সচিব) ড. মোহাম্মদ জকরিয়া কক্সবাজার জেলায় ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনে উপরোক্ত মতামত প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহন সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেশী গতিশীল হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র মহাপরিচালক (সচিব) ড. মোহাম্মদ জকরিয়া আজ কক্সবাজার জেলার রামু, চকরিয়া ও উখিয়া উপজেলায় ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)’র সহযোগিতায় ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত “মাল্টি-সেক্টর রিকভারি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট সাপোর্ট ফর ক্রাইসিস এফেক্টেড কমিউনিটিস ইন কক্সবাজার” এবং রামু উপজেলার পানেরছড়া এলাকায় ইপসা এইচআরডিসি (ইপসা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)-কক্সবাজার ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। তিনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার মাধ্যমে ইপসা কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলোর প্রশংসা করেন এবং আরও বেশী জনবান্ধব ও জনসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহনের জন্য আহবান জানান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইপসা ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র নিবন্ধিত একটি বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) হিসেবে বৃহত্তর চট্টগ্রামে এবং ২০০১ সাল থেকে কক্সবাজারে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। পাশাপাশি ইপসা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)’র সহযোগি সংস্থা হিসাবে বৃহত্তর চট্টগ্রামে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কার্যক্রম এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)’র প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সহযোগি সংস্থা হিসেবে সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইপসা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ”United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC)” এর কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস প্রাপ্ত একটি স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন। পরিদর্শনকালীন সময়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র সিনিয়র সহকারী সচিব শরিফ আহম্মেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাহাদুর রইচুর রহমান এবং কুদ্দুসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এসময় ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি)’র পক্ষ থেকে আইআরসি’র প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শেখ জাহিদুর রহমান, ইপসা’র উপপরিচালক ও রিজিওনাল হেড মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক যীশু বড়–য়া বড়–য়া, ইপসা কক্সবাজারের ফোকাল পার্সন মোহাম্মদ হারুন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ঈদগড় ইউনিয়ন এর পাশ্ববর্তী ক্যাংগারবিলে তিন দিন ব্যাপি বলি খেলায় চ্যাম্পিয়ান কুতুবদিয়ার বলি মিরাজ।

ঈদগড় ইউনিয়ন এর পাশ্ববর্তী ক্যাংগারবিলে তিন দিন ব্যাপি বলি খেলায় চ্যাম্পিয়ান কুতুবদিয়ার বলি মিরাজ।

কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক নিয়ে আলোচনা: নতুন জাহাজ না আসা পর্যন্ত থাকছে ‘এসটি নিঝুমদ্বীপ’

কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক নিয়ে আলোচনা: নতুন জাহাজ না আসা পর্যন্ত থাকছে ‘এসটি নিঝুমদ্বীপ’

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাড়াতে সম্মত ইসরায়েল-লেবানন

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাড়াতে সম্মত ইসরায়েল-লেবানন

ভূঞাপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

ভূঞাপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

রংপুরে জামায়াত আমির যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আলোচনা করেনি

রংপুরে জামায়াত আমির যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আলোচনা করেনি

Akshay Kumar Charges Rs 40 Crore For 22-Day Golmaal 5 Shoot?; Kanye West’s India Debut Concert Cancelled | Bollywood News

Akshay Kumar Charges Rs 40 Crore For 22-Day Golmaal 5 Shoot?; Kanye West’s India Debut Concert Cancelled | Bollywood News

ঈদগড় ইউনিয়ন এর পাশ্ববর্তী ক্যাংগারবিলে তিন দিন ব্যাপি বলি খেলায় চ্যাম্পিয়ান কুতুবদিয়ার বলি মিরাজ।
ঈদগড় ইউনিয়ন এর পাশ্ববর্তী ক্যাংগারবিলে তিন দিন ব্যাপি বলি খেলায় চ্যাম্পিয়ান কুতুবদিয়ার বলি মিরাজ।
কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক নিয়ে আলোচনা: নতুন জাহাজ না আসা পর্যন্ত থাকছে ‘এসটি নিঝুমদ্বীপ’
কুতুবদিয়ার সী-ট্রাক নিয়ে আলোচনা: নতুন জাহাজ না আসা পর্যন্ত থাকছে ‘এসটি নিঝুমদ্বীপ’
ইপসা’র কার্যক্রম পরিদর্শনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র মহাপরিচালক তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এনজিও সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম
ইপসা’র কার্যক্রম পরিদর্শনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো’র মহাপরিচালক তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এনজিও সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম
কোরবানির পশু থেকে ছড়াতে পারে প্রাণঘাতী রোগ, সতর্ক করলেন বাকৃবি অধ্যাপক
কোরবানির পশু থেকে ছড়াতে পারে প্রাণঘাতী রোগ, সতর্ক করলেন বাকৃবি অধ্যাপক
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাড়াতে সম্মত ইসরায়েল-লেবানন
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও বাড়াতে সম্মত ইসরায়েল-লেবানন
ভূঞাপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট
ভূঞাপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট
ধর্ষণচেষ্টা ঘটনায় জাবিতে সংবাদ সম্মেলন, ১৪ দফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা
ধর্ষণচেষ্টা ঘটনায় জাবিতে সংবাদ সম্মেলন, ১৪ দফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা
CSK’s Anshul Kamboj’s tough night in Lucknow, joins Yash Dayal in unwanted IPL record books
CSK’s Anshul Kamboj’s tough night in Lucknow, joins Yash Dayal in unwanted IPL record books
রংপুরে জামায়াত আমির যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আলোচনা করেনি
রংপুরে জামায়াত আমির যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আলোচনা করেনি
Akshay Kumar Charges Rs 40 Crore For 22-Day Golmaal 5 Shoot?; Kanye West’s India Debut Concert Cancelled | Bollywood News
Akshay Kumar Charges Rs 40 Crore For 22-Day Golmaal 5 Shoot?; Kanye West’s India Debut Concert Cancelled | Bollywood News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom