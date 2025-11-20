ইসলাম অবমাননার অভিযোগে বাউল শিল্পী আবুল সরকার গ্রেপ্তার – Corporate Sangbad

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইসলাম অবমাননার অভিযোগে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার তিল্লি ইউনিয়নের বাউল শিল্পী মহারাজ আবুল সরকার ওরফে ছোট আবুলকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) ভোররাতে মাদারীপুরের একটি গানের অনুষ্ঠানস্থল থেকে তাকে আটক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মানিকগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিবি) আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি জানান, আবুল সরকারকে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং অভিযোগের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।
জানা যায়, গত ৪ অক্টোবর মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার একটি গানের অনুষ্ঠানে ইসলাম ও আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে তিনি কটূক্তিমূলক বক্তব্য দেন বলে অভিযোগ ওঠে। অনুষ্ঠানে একটি আয়াত পড়ে তিনি ভুলভাবে তার বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করেন এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে ‘আগা-মাথাহীন’ বলে মন্তব্য করেন। এ ধরনের বক্তব্যে সেখানে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং পরে বিষয়টি দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
এদিকে আবুল সরকারের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লে তার শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে মানিকগঞ্জ শহরে সর্বস্তরের আলেম সমাজ ও তৌহিদি জনতা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। তাদের অভিযোগ, আবুল সরকার কোরআনের আয়াত ভুলভাবে উচ্চারণ করেন, ভুল ব্যাখ্যা দেন এবং নিজেকে পীর পরিচয়ে ভক্তদের বিভ্রান্ত করেন। গ্রেপ্তারের পর বিক্ষোভকারীরা তার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান।
ইসলাম অবমাননার অভিযোগে আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ঘিওর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।