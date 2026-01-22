এবার জিমেইলে যুক্ত হচ্ছে শক্তিশালী এআই ‘জেমিনি’

প্রযুক্তি দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) জোয়ারে জিমেইল ব্যবহারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলো গুগল। ব্যবহারকারীর দীর্ঘদিনের ইনবক্স সামলানোর ঝক্কি কমাতে এবার সরাসরি জিমেইলে যুক্ত করা হয়েছে গুগলের নিজস্ব এআই সহকারী ‘জেমিনি’। চলতি জানুয়ারি মাস থেকেই বিশ্বজুড়ে এই নতুন ফিচারের রোলআউট শুরু হয়েছে।
জেমিনি যেভাবে সহজ করবে আপনার কাজ
গুগলের নতুন এই জেনারেটিভ এআই ফিচারের ফলে ব্যবহারকারীরা জিমেইলে সম্পূর্ণ নতুন কিছু অভিজ্ঞতা পাবেন…
বুদ্ধিমান সার্চ (Intelligent Search): এখন আর কি-ওয়ার্ড দিয়ে মেইল খুঁজতে হবে না। আপনি জেমিনিকে মানুষের মতো প্রশ্ন করতে পারবেন। যেমন-“গত মাসে কার সঙ্গে চাকরির ইন্টারভিউ নিয়ে কথা হয়েছিল?” বা “আমার ট্রেনের টিকিটটি কোথায়?” জেমিনি নিমিষেই আপনার হাজারো মেইল ঘেঁটে সঠিক তথ্যটি বের করে দেবে।
স্বয়ংক্রিয় কাজের তালিকা (To-Do List): জিমেইল এখন আপনার হয়ে নোট নেবে। ইনবক্সের মেইলগুলো বিশ্লেষণ করে আপনার কী কী কাজ বাকি আছে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ‘টু-ডু লিস্ট’ হিসেবে সাজিয়ে দেবে এআই।
স্মার্ট রিপ্লাই ও প্রুফরিডার: মেইল লেখার সময় ভাষা বা বানানের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি জেমিনি নিজেই প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখে দেবে। ব্যবহারকারী চাইলে এক ক্লিকেই সেই মেইল পাঠিয়ে দিতে পারবেন।
ইনবক্সের নতুন রূপ
গুগল একটি নতুন ধরনের ইনবক্স ডিজাইন নিয়ে কাজ করছে যা বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে। বছরের শেষ নাগাদ এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। এই সিস্টেমে পুরো ইনবক্সের একটি সারসংক্ষেপ বা সামারি দেখা যাবে, ফলে প্রতিটি মেইল আলাদা করে খোলার প্রয়োজন কমবে।
গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিয়ে বিতর্ক
সুবিধা বাড়লেও জিমেইলের এই এআই সংস্করণ নিয়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। কারণ, জেমিনিকে কাজ করতে হলে আপনার ব্যক্তিগত সব মেইলে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। তবে গুগল আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, কোনো মানুষ বা কর্মী আপনার মেইল পড়বে না এবং তথ্য সুরক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবুও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা ব্যক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণের এই প্রক্রিয়া নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।
গুগল জানিয়েছে, জেমিনির প্রাথমিক কিছু ফিচার বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও উন্নত ও প্রফেশনাল ফিচারের জন্য ব্যবহারকারীকে সাবস্ক্রিপশন ফি দিতে হবে। কোন ফিচারটি ফ্রি আর কোনটি পেইড, তা ধাপে ধাপে আপডেট দেবে প্রতিষ্ঠানটি।