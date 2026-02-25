বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
দৌলতপুরে কৃষকের জোরপূর্বক জমি দখল করায় প্রতিকার চেয়ে থানার অভিযোগ ॥ প্রাণ বাঁচাতে প্রত্যাহার রাঙ্গামাটিতে টিসিবির ট্রাক সেলে স্বস্তির চিত্র নাগরপুরে ১০০ পরিবারকে ইফতার উপহার দিলেন প্রবাসী লেনিন “যারা ভোট দিয়েছেন বা যারা ভোট দেননি সবার জন্যই কাজ করব” এম নাসের রহমান ওআইসি’র বৈঠকে যোগ দিতে সৌদি আরবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সফর কুবি’র ময়মনসিংহ ছাত্রকল্যাণ পরিষদের নতুন সভাপতি আকাশ, সম্পাদক মিজান মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ওআইসি’র বৈঠকে যোগ দিতে সৌদি আরবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সফর

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
  • ৩৬ সময় দেখুন
ওআইসি’র বৈঠকে যোগ দিতে সৌদি আরবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সফর


ঢাকা: ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) এক জরুরি বৈঠকে অংশ নিতে সৌদি আরব যাচ্ছেন ড. খলিলুর রহমান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এটাই তার প্রথম বিদেশ সফর।  মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে জেদ্দার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) জেদ্দায় অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রী পর্যায়ের এই বৈঠকে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক আগ্রাসন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ওআইসি’র জরুরি অধিবেশনে যোগ দিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে জেদ্দা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ূন কবির। বৈঠকের ফাঁকে সদস্যভুক্ত একাধিক দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করতে পারেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানায়, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ভূমি অবৈধভাবে দখলের পর সেখানে নতুন করে ইহুদি বসতি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল সরকার। পাশাপাশি এলাকাটিকে ইসরায়েলের সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পরিকল্পনার কথাও বলা হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ওআইসি’র এ জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
দৌলতপুরে কৃষকের জোরপূর্বক জমি দখল করায় প্রতিকার চেয়ে থানার অভিযোগ ॥ প্রাণ বাঁচাতে প্রত্যাহার

দৌলতপুরে কৃষকের জোরপূর্বক জমি দখল করায় প্রতিকার চেয়ে থানার অভিযোগ ॥ প্রাণ বাঁচাতে প্রত্যাহার

রাঙ্গামাটিতে টিসিবির ট্রাক সেলে স্বস্তির চিত্র

রাঙ্গামাটিতে টিসিবির ট্রাক সেলে স্বস্তির চিত্র

নাগরপুরে ১০০ পরিবারকে ইফতার উপহার দিলেন প্রবাসী লেনিন

নাগরপুরে ১০০ পরিবারকে ইফতার উপহার দিলেন প্রবাসী লেনিন

“যারা ভোট দিয়েছেন বা যারা ভোট দেননি সবার জন্যই কাজ করব” এম নাসের রহমান

“যারা ভোট দিয়েছেন বা যারা ভোট দেননি সবার জন্যই কাজ করব” এম নাসের রহমান

মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার

মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার

এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার

এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার

দৌলতপুরে কৃষকের জোরপূর্বক জমি দখল করায় প্রতিকার চেয়ে থানার অভিযোগ ॥ প্রাণ বাঁচাতে প্রত্যাহার
দৌলতপুরে কৃষকের জোরপূর্বক জমি দখল করায় প্রতিকার চেয়ে থানার অভিযোগ ॥ প্রাণ বাঁচাতে প্রত্যাহার
রাঙ্গামাটিতে টিসিবির ট্রাক সেলে স্বস্তির চিত্র
রাঙ্গামাটিতে টিসিবির ট্রাক সেলে স্বস্তির চিত্র
নাগরপুরে ১০০ পরিবারকে ইফতার উপহার দিলেন প্রবাসী লেনিন
নাগরপুরে ১০০ পরিবারকে ইফতার উপহার দিলেন প্রবাসী লেনিন
“যারা ভোট দিয়েছেন বা যারা ভোট দেননি সবার জন্যই কাজ করব” এম নাসের রহমান
“যারা ভোট দিয়েছেন বা যারা ভোট দেননি সবার জন্যই কাজ করব” এম নাসের রহমান
ওআইসি’র বৈঠকে যোগ দিতে সৌদি আরবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সফর
ওআইসি’র বৈঠকে যোগ দিতে সৌদি আরবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সফর
কুবি’র ময়মনসিংহ ছাত্রকল্যাণ পরিষদের নতুন সভাপতি আকাশ, সম্পাদক মিজান
কুবি’র ময়মনসিংহ ছাত্রকল্যাণ পরিষদের নতুন সভাপতি আকাশ, সম্পাদক মিজান
মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার
মৌলভীবাজারে আরেকটি গ্রেনেড উদ্ধার
এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার
এয়ারগানের কারখানায় পরিনত শ্রীমঙ্গলে আবারও ৫টি এয়ারগ্যান উদ্ধার
মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন
মরা খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন
Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News
Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda’s Udaipur Wedding: Star-Studded Guest List Revealed | Telugu Cinema News
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST