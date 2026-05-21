শুক্রবার, ২২ মে ২০২৬
কর্ণফুলী নদী থেকে ৯টি অবৈধ বাল্কহেড জব্দ, জরিমানা ২ লক্ষ ৪৫ হাজার

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২১ মে, ২০২৬
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে নিরাপদ নৌ- চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

বুধবার (২০ মে) সকাল ১০ টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৯ টি অননুমোদিত বাল্কহেড জব্দ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ মে) রাতে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দেশের সুবিশাল সমুদ্র, উপকূলীয় এবং তৎসংলগ্ন এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ও সমুদ্র অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ণফুলি চ্যানেলের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে গত ১১ মে ২০২৬ একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ হতে মালামাল পরিবহন কাজে নিয়োজিত অভ্যন্তরীণ কোস্টার/লাইটার/ট্যাংকারসমূহের নিরাপদে চলাচলের জন্য বহিঃনোঙ্গরসহ চট্টগ্রাম কর্ণফুলি চ্যানেলে অননুমোদিত বাল্কহেড চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়।

পরবর্তীতে, চট্টগ্রাম বন্দর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে বাল্কহেডের মালিক পক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা এবং মুচলেকা নিয়ে বাল্কহেডসহ ক্রুদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা এবং নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

