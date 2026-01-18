রবিবার, ১৮ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
রাজশাহীতে সংবর্ধনা দেয়া হলো ২২ গুনীজনকে Akshaye Khanna Is Not Returning For Race 4, Confirms Producer Ramesh Taurani: ‘There Was No Scope At All’ | Bollywood News কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয় কুলাউড়ায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ৩৫ জন হাসপাতালে ভর্তি Govinda Breaks Silence On Rumours Of Rift With Sunita Ahuja, Claims She Is Being Used In ‘Big Conspiracy’ | Bollywood News Daryl Mitchell scripts history, becomes the highest ever to… | Cricket News Vijay Varma Calls 2016 A ‘Milestone Year,’ Recalls Working With Amitabh Bachchan, Meeting Irrfan Khan | Bollywood News ‘Terrible comments’: Veteran domestic cricketer lambasts India coach | Cricket News ভোট থেকে ছিটকে গেলেন বিএনপি প্রার্থী মুন্সি সারোয়ার
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৮ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৮ সময় দেখুন
কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধি:

ঐতিহ্যবাহী কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার (১৮ জানুয়ারি) কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের নিজস্ব ভবনে বেলা ১১ টার দিকে এ ক্যালেন্ডার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

উক্ত ক্যালেন্ডার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের সভাপতি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি সরকার আব্দুল আলীম, উপজেলা প্রতিনিধি দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকা মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক সেলিম হোসেন উপজেলা প্রতিনিধি মানব কন্ঠ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাইনুল শিকদার, সহ-সভাপতি সামান উদ্দিন এবং কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ নাছির উদ্দিন ও অপারেশন (ওসি) রবিউল ইসলাম।

এ সময় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকেই ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠানে এ ক্যালেন্ডার পৌঁছে দেওয়া হয়।

তারিখঃ১৮/০১/২০২৬ ইং

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাজশাহীতে সংবর্ধনা দেয়া হলো ২২ গুনীজনকে

রাজশাহীতে সংবর্ধনা দেয়া হলো ২২ গুনীজনকে

Akshaye Khanna Is Not Returning For Race 4, Confirms Producer Ramesh Taurani: ‘There Was No Scope At All’ | Bollywood News

Akshaye Khanna Is Not Returning For Race 4, Confirms Producer Ramesh Taurani: ‘There Was No Scope At All’ | Bollywood News

কুলাউড়ায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ

কুলাউড়ায় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ

Govinda Breaks Silence On Rumours Of Rift With Sunita Ahuja, Claims She Is Being Used In ‘Big Conspiracy’ | Bollywood News

Govinda Breaks Silence On Rumours Of Rift With Sunita Ahuja, Claims She Is Being Used In ‘Big Conspiracy’ | Bollywood News

Vijay Varma Calls 2016 A ‘Milestone Year,’ Recalls Working With Amitabh Bachchan, Meeting Irrfan Khan | Bollywood News

Vijay Varma Calls 2016 A ‘Milestone Year,’ Recalls Working With Amitabh Bachchan, Meeting Irrfan Khan | Bollywood News

ভোট থেকে ছিটকে গেলেন বিএনপি প্রার্থী মুন্সি সারোয়ার

ভোট থেকে ছিটকে গেলেন বিএনপি প্রার্থী মুন্সি সারোয়ার

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST