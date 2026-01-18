কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়

শাকিল হোসেন,কালিয়াকৈর(গাজীপুর) প্রতিনিধি:
ঐতিহ্যবাহী কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার (১৮ জানুয়ারি) কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের নিজস্ব ভবনে বেলা ১১ টার দিকে এ ক্যালেন্ডার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়।
উক্ত ক্যালেন্ডার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের সভাপতি দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি সরকার আব্দুল আলীম, উপজেলা প্রতিনিধি দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকা মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক সেলিম হোসেন উপজেলা প্রতিনিধি মানব কন্ঠ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাইনুল শিকদার, সহ-সভাপতি সামান উদ্দিন এবং কালিয়াকৈর প্রেসক্লাবের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
আরও উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ নাছির উদ্দিন ও অপারেশন (ওসি) রবিউল ইসলাম।
এ সময় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকেই ২০২৬ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠানে এ ক্যালেন্ডার পৌঁছে দেওয়া হয়।
