কাল সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ইসলামী আন্দোলন

ঢাকা: নির্বাচনি সমঝোতা বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ইসলামী আন্দোলন। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেল তিনটায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় দলের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়া সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ এ তথ্য জানান।
মারুফ জানান, নির্বাচনি সমঝোতা বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (৫৫/বি পুরানা পল্টন, ৩য় তলা) এই সংবাদ সম্মেলন হবে।
এদিকে বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় ‘১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য’র ব্যানারে জামায়াতে ইসলামীসহ দলের নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে ২৫৩ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন। এই সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।