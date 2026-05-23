শনিবার, ২৩ মে ২০২৬, ১০:১৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাস,ট্রাক কভারভ্যান ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১ নাগরপুরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৬ অনুষ্ঠিত হাতিয়ায় কোস্ট গার্ড কর্তৃক ব্যবসায়ীকে নির্যাতন ও অস্ত্র দিয়ে চালান দেওয়ার অভিযোগে মানববন্ধন কুতুবদিয়ায় পুকুরে ডুবে সাড়ে ৭ বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা মডেল ‌’শিশু স্বর্গ’ বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে তুলে ধরল বাংলাদেশ ‘The only thing stopping Vaibhav Sooryavanshi is his age’: Ex-England captain in awe of RR star | Cricket News Kim Soo Hyun Gets Clean Chit In Kim Sae Ron Controversy As Police Call Viral Evidence AI-Manipulated | Korean News জুলাই সনদ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিএনপি প্রতারণা করছে: সারজিস অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নিয়োগ পাওয়া ভিসিরা কে কোথায় কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

কুতুবদিয়ায় পুকুরে ডুবে সাড়ে ৭ বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৩ মে, ২০২৬
  • ৩৬ সময় দেখুন
কুতুবদিয়ায় পুকুরে ডুবে সাড়ে ৭ বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিনিধি, কুতুবদিয়া উপজেলা,কক্সবাজার।

কুতুবদিয়ার দক্ষিণ অমজাখালী গ্রামের নুর হোছাইনের সাড়ে ৭ বছর বয়সী শিশু আদর মিয়া ফকিরা মসজিদের পুকুরে ডুবে মারা গেছে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কুতুবদিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়দের মতে, কুতুবদিয়ায় প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ৪/৫ জন শিশু পুকুরে ডুবে প্রাণ হারাচ্ছে, যা জনমনে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে।

উল্লেখ্য, কুতুবদিয়ার অধিকাংশ বাড়িতে ঘেরা-বেড়াবিহীন পুকুর থাকায় শিশুদের জন্য ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলেছে। সচেতনতা বৃদ্ধি ও পুকুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

কুতুবদিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে কুতুবদিয়া-মহেশখালীর জাতীয় সংসদ সদস্য আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ নিহত শিশুকে দেখতে যান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
কালিয়াকৈর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাস,ট্রাক কভারভ্যান ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১

কালিয়াকৈর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাস,ট্রাক কভারভ্যান ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১

নাগরপুরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৬ অনুষ্ঠিত

নাগরপুরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৬ অনুষ্ঠিত

হাতিয়ায় কোস্ট গার্ড কর্তৃক ব্যবসায়ীকে নির্যাতন ও অস্ত্র দিয়ে চালান দেওয়ার অভিযোগে মানববন্ধন

হাতিয়ায় কোস্ট গার্ড কর্তৃক ব্যবসায়ীকে নির্যাতন ও অস্ত্র দিয়ে চালান দেওয়ার অভিযোগে মানববন্ধন

Kim Soo Hyun Gets Clean Chit In Kim Sae Ron Controversy As Police Call Viral Evidence AI-Manipulated | Korean News

Kim Soo Hyun Gets Clean Chit In Kim Sae Ron Controversy As Police Call Viral Evidence AI-Manipulated | Korean News

জুলাই সনদ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিএনপি প্রতারণা করছে: সারজিস

জুলাই সনদ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিএনপি প্রতারণা করছে: সারজিস

কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ

কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ

কালিয়াকৈর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাস,ট্রাক কভারভ্যান ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১
কালিয়াকৈর ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাস,ট্রাক কভারভ্যান ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত ১
নাগরপুরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৬ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা ২০২৬ অনুষ্ঠিত
হাতিয়ায় কোস্ট গার্ড কর্তৃক ব্যবসায়ীকে নির্যাতন ও অস্ত্র দিয়ে চালান দেওয়ার অভিযোগে মানববন্ধন
হাতিয়ায় কোস্ট গার্ড কর্তৃক ব্যবসায়ীকে নির্যাতন ও অস্ত্র দিয়ে চালান দেওয়ার অভিযোগে মানববন্ধন
কুতুবদিয়ায় পুকুরে ডুবে সাড়ে ৭ বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
কুতুবদিয়ায় পুকুরে ডুবে সাড়ে ৭ বছরের শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা মডেল ‌’শিশু স্বর্গ’ বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে তুলে ধরল বাংলাদেশ
প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা মডেল ‌’শিশু স্বর্গ’ বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে তুলে ধরল বাংলাদেশ
‘The only thing stopping Vaibhav Sooryavanshi is his age’: Ex-England captain in awe of RR star | Cricket News
‘The only thing stopping Vaibhav Sooryavanshi is his age’: Ex-England captain in awe of RR star | Cricket News
Kim Soo Hyun Gets Clean Chit In Kim Sae Ron Controversy As Police Call Viral Evidence AI-Manipulated | Korean News
Kim Soo Hyun Gets Clean Chit In Kim Sae Ron Controversy As Police Call Viral Evidence AI-Manipulated | Korean News
জুলাই সনদ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিএনপি প্রতারণা করছে: সারজিস
জুলাই সনদ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে বিএনপি প্রতারণা করছে: সারজিস
অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নিয়োগ পাওয়া ভিসিরা কে কোথায়
অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নিয়োগ পাওয়া ভিসিরা কে কোথায়
কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ
কালিয়াকৈর চন্দ্রা ত্রি মোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষ ও যানবাহনের চাপ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom