কুতুবদিয়া সী-ট্রাক উদ্বোধন: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ কুতুবদিয়া দ্বীপবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন

জাহেদুল ইসলাম, কুতুবদিয়া প্রতিনিধি।
মাননীয় নৌপরিবহন উপদেষ্টা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যানদ্বয়, উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা কুতুবদিয়ার বড়ঘোপ জেটি ও মগনামা জেটি পরিদর্শন করবেন এবং কুতুবদিয়া দ্বীপবাসীর জন্য নতুন সি-ট্রাক (Sea Truck) পরিবহন রুটের উদ্বোধন করবেন।
প্রাথমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সি-ট্রাক জাহাজ BIWTC থেকে সিলেক্ট করা হয়েছে এবং সেটি রওনা দিবে এই সপ্তাহে এবং আগামী জানুয়ারি ২৪ তারিখ অফিসিয়ালি চালু করা হবে।
ভবিষ্যতে এটিকে উন্নীত করে একটি কোস্টাল সি-ট্রাক কাম রো-প্যাক্স ফেরি হিসেবে চালু করা হবে, যেখানে যাত্রীদের পাশাপাশি সীমিত সংখ্যক গাড়ি ও ভারী যানবাহন পরিবহন করা যাবে।
এটি কুতুবদিয়ার জন্য একটি নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার সূচনা।
আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জানুয়ারির মধ্যেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।
সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কুতুবদিয়ার এই নিরাপদ ও টেকসই সি-ট্রাক নৌপরিবহন সেবা উপভোগ করার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
