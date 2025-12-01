কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়া দৌলতপুরে একটা বিদেশী পিস্তল, দুইটি ম্যাগাজিন, রাউন্ড গুলি সহ আরিফুল ইসলাম (২৪) নামে একজন নাটক করেছে বিজিবি। সোমবার বেলা পৌনে বারোটার দিকে উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের সীমান্ত সংলগ্ন আতারপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আরিফুল একই ইউনিয়নের ডিগ্রীরচর এলাকার রিয়াজুল ইসলামের ছেলে। সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ানের (৪৭ বিজিবি) পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজিবি জানায়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধীনস্থ চরচিলমার বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ৮৪/২ এস থেকে প্রায় ১৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চরচিলমারী বিওপির নায়ক সুবেদার সজল কুমারের নেতৃত্বে বিজিবির সদস্যরা বিশেষ অভিযানন পরিচালনা করে আরিফকে আটক করা হয়। এ সময় তার দেহ তল্লাশি করে ১টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। অটক আরিফুলকে অস্ত্র আইনের মামলা সহ দৌলতপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।