খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় এভারকেয়ারে চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

ঢাকা: বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় নতুন অগ্রগতি যুক্ত হয়েছে। তার জন্য চীনের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছেছেন। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর বিএনপি মহাসচিব চিকিৎসককে স্বাগত জানান।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাত ১০টা ১০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছান তিনি। এর আগে বিমানবন্দরে সাবেক সচিব আব্দুল খালেক তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। বিএনপির প্রেস উইং সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে সকালে খালেদা জিয়ার উন্নততর চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. রিচার্ড বিলি ঢাকায় আসেন। তিনি সকাল সোয়া ৯টায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে সাবেক সচিব মো. আব্দুল খালেক ও মুঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। পরে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় অংশ নেন।
শায়রুল কবির খান জানান, বিদেশি বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তি চিকিৎসায় নতুন দিকনির্দেশনা তৈরি করবে। মেডিকেল বোর্ড এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা রিপোর্ট ও সাম্প্রতিক পরীক্ষার তথ্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে শেয়ার করেছে, যাতে তারা সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
এদিকে এদিন সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়ে খালেদা জিয়ার খোঁজখবর নেন। এ সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন প্রধান উপদেষ্টার কাছে সর্বশেষ চিকিৎসা আপডেট তুলে ধরেন।
ওই সময় অধ্যাপক জাহিদ বলেন, ‘বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের পর যদি তাকে ট্রান্সফারযোগ্য মনে হয় এবং প্রয়োজন দেখা দেয়— তখন মেডিকেল বোর্ড যথাযথ সময়ে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রয়োজনে তাকে বিদেশে নেওয়া হবে।’