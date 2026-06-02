গত ২৪ ঘন্টায় সিএমপির বিভিন্ন থানার বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের ৬৮ (আটষট্টি) জন নেতা-কর্মী গ্রেফতার

সিএমপির বিভিন্ন থানার অভিযানে গত ২৪ ঘন্টায় মিছিলে অংশ গ্রহণকারী, নাশকতামূলক কর্মকান্ডসহ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের নিম্মোক্ত ৬৮ (আটষট্টি) জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
*খুলশী থানা- ১৩ জন*
১। রনি মজুমদার(২৪),(সহ-সভাপতি, গুইমারা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ), পিতা-মৃত শিবু মজুমদার, মাতা- জিলসি মজুমদার, সাং- গুইমারা ডাক্তার টিলা, থানা- গুইমারা, জেলা- খাগড়াছড়ি,২। মোঃ হামিদ(২৩),( সদস্য সচিব, ৩নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ,গুইমারা ইউনিয়ন) পিতা- মোঃ আলাম হোসেন, মাতা- রেখা বেগম, সাং- হাজিপাড়া আলামের বাড়ি, ১ নং সদর ইউপি, ৫নং ওয়ার্ড, থানা- গুইমারা, জেলা- খাগড়াছড়ি, ৩।মোঃ শাহাদাত(২৪), (সদস্য, গুইমারা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ), পিতা- মৃত দেলোয়ার হোসেন, মাতা- ছকিনা বেগম, সাং- গুইমারা, ০৫নং ওয়ার্ড, থানা-গুইমারা, জেলা- খাগড়াছড়ি, ৪। অমিত কান্তি দে(২২), (সদস্য, গুইমারা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ), পিতা- সুনীল কান্তি দে, মাতা- পূর্ণিমা রানী দে, সাং- নারায়ন হাট, ৫নং ওয়ার্ড, নন্দীর স্কুল,থানা- ভূজপুর, জেলা- চট্টগ্রাম, এ/পি- নেভি হাসপাতাল গেইট, ফিরিপোর্ট, আয়শা বিল্ডিং, নিচ তলা, থানা- ইপিজেড, জেলা-চট্টগ্রাম, ৫। মোঃ আব্দুল কাদের(৪০), পিতা- মৃত সরফত আলী, মাতা- মৃত রেজিয়া বেগম, স্ত্রী- হাসনা আক্তার, সাং- নুরপুর, ১০নং ওয়ার্ড আহম্মদ বেপারী বাড়ি, থানা-কঁচুয়া, জেলা-চাঁদপুর, এ/পি- উত্তর আমবাগান, বিল্ডিং ডিএস আর ৩৫/বি, রেলওয়ে কলোনী,থানা- খুলশী, জেলা- চট্টগ্রাম, ৬। মোঃ শাওন(২৪), পিতা- মোঃ মনির হোসেন, মাতা- মোছাঃ ছালমা বেগম, সাং- টামটা, থানা- ইলিয়েটগঞ্জ,জেলা- কুমিল্লা, এ/পি- একে খান ফকির তলা, রুহুল আমিন সওদাগরের বাসা, থানা- আকবরশাহ, জেলা-চট্টগ্রাম, ৭। রিমন রায়(২৪), পিতা- পিজুস রায়, মাতা- বেবি রায়, সাং- গোয়ালিয়া ৯নং ওয়ার্ড, থানা- সোনাগাজি মডেল, জেলা-ফেনী, ৮। মোঃ জালাল(৩০), পিতা- ইসহাক, মাতা- মনোয়ারা বেগম, সাং- পশ্চিম মাদার বাড়ি, ২নং ওয়ার্ড, বাটার কোম্পানীর পাড়, থানা- সদরঘাট, জেলা- চট্টগ্রাম, ৯। মোঃ শাকিল(২৯), পিতা- মৃত আব্দুল মতিন, মাতা- সুরিয়া বেগম, সাং- এলিইটগঞ্জ, থানা- মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা, এ/পি- ডেবারপাড়, তেল কোম্পানীর বাড়ি ৩নং গলি, থানা- খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ১০। মোঃ রাসেল(২৬), পিতা- মোঃ মনির, মাতা- শামছুন্নাহার, থানা- চান্দিনা, জেলা- কুমিল্লা, এ/পি- ডেবারপাড়, কুসুমবাগ, ইয়াসিন ড্রাইভারের বাড়ি, থানা- খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ১১। মোঃ স্বপন(২৫),পিতা- মোঃ জালাল মিয়া, মাতা- মোছাঃ রানু বেগম, থানা- ব্রাহ্মণপাড়া, জেলা-কুমিল্লা, এ/পি- ডেবারপাড়, শাহজাহান কোম্পানীর বাসা, থানা- খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ১২। মোঃ তারেক (২৪), পিতা- মোঃ নিজাম উদ্দিন প্রঃ মফিজ, মাতা- মোসাঃ হাজেরা বেগম, সাং- মগাদিয়া, আমান উল্লাহর বাড়ী, থানা-মীরসরাই, জেলা-চট্টগ্রাম, এ/পি- আমবাগান, আবহাওয়া অফিসের পাশে খোকনের কলোনীর ভাড়া ঘর, ১৩নং ওয়ার্ড, থানা-খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ১৩। মোঃ তারা মিয়া(৬৫), পিতা- মৃত পন্ডিত আলী, মাতা- মৃত আছমা বেগম, সাং- দেশগাঁও, থানা- দৌলতপুর, জেলা-মানিকগঞ্জ, এ/পি- মাষ্টার লাইন, থানা- খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম।
*বায়েজিদ বোস্তামী থানা- ১২ জন*
১| মোঃ শাহনেওয়াজ আকাশ (২৩) পিতা-মোঃ মশিউর রহমান @ চাঁন মিয়া, মাতা-মোছাঃ রোকসানা বেগম, সাং-কচুবাড়ীয়া, লাহরিয়া, কালিগঞ্জ বাজার, আব্দুস ছালাম শেখের বাড়ী, থানা-লোহাগাড়া, জেলা-নড়াইল, বর্তমানে-রৌফাবাদ আবাসিক এলাকা, বাগদাদ হোটেলের পাশে, সালাম শেখের বাড়ী, সেমি পাকা ঘর, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ২| মোঃ ইরফান আহমেদ (২৭), পিতা-মৃত আছারুল জামাল, মাতা-আছিয়া বেগম, সাং-রৌফাবাদ, বারেক মুন্সির বাড়ী, ৭নং ওয়ার্ড, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৩| মঙ্গল আহাম্মদ (২৪), পিতা-মোঃ জসিম উদ্দিন, মাতা-কুলছুমা আক্তার, সাং-রৌফাবাদ, বাবুল কোম্পানীর বাড়ী, সেমি পাকা ঘর, ৭নং ওয়ার্ড, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৪| জাহিদ হাসান রনি (৩২), পিতা-আহাম্মদ হোসেন, মাতা-জরিনা বেগম, সাং-শেরশাহ, মাইজ পাড়া, হাজী নুর আহাম্মদ এর বাড়ী, ২নং ওয়ার্ড, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৫| মোঃ সেকান্দর বাদশা @ সেকু (২২), পিতা-ফজলুল আলম, মাতা-নুর জাহান বেগম, সাং-বার্মা কলোনী, বাস্তুহারা, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৬| মোঃ মহিউদ্দিন (৪০), পিতা-আব্দুর রহিম, মাতা-খাইরুন নেছা, সাং-বেপারী পাড়া, অক্সিজেন, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৭| রাজু কুমার দাশ(৩২), পিতা-বালী দাশ, মাতা-অঞ্জনা দাশ, সাং-হরিপুর দাশ পাড়া, কালু সর্দারের বাড়ী, পুলিং সর্দারের বাড়ী, নয়ারহাট, মিয়া নগর, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৮| মোঃ আব্দুর রহিম আলভি(২৫), পিতা- আব্দুল হান্নান, মাতা-সালমা বেগম, নন্দনকানন, গোলাপশী লেইন, নুর মোহাম্মদ সওদাগরের বাড়ি (১ম তলা) , থানা- চট্রগ্রাম কোতয়ালী, জেলা -চট্টগ্রাম, বর্তমান পূর্ব শহিদনগর, শফি কমিশনারের বাড়ি, থানা- বায়েজিদ বোস্তামি, জেলা-চট্টগ্রাম, ৯| মোঃ তুহিন (১৯), পিতা-মোঃ জামাল হোসেন, মাতা-নাজমা বেগম, সাং-কুলানিয়া, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা-বরিশাল, বর্তমান-মোজাফ&ফর নগর, ৩নং রোড, মাসুদ চৌধুরীর কলোনী, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ১০| তারেক ইসলাম তানভীর(২২), পিতা-মোঃ দুলাল, মাতা-রুজিনা বেগম, সাং-ডিমা তলী, থানা-ছৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমান-টেকনিক্যাল রুবি কলোনী ক্লাবের সামনে মানিক সওদাগরের বাড়ী, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ১১| মোঃ মোর্শেদ(৩২), পিতা-মৃত মঞ্জুর আলম, মাতা-শাহিদা বেগম, সাং-রৌফাবাদ রুহুল আমিনের বাড়ী, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম, ১২| মোঃ নয়ন(২২), পিতা-জেবল হোসেন, মাতা-সালমা বেগম, সাং-গোনাগুড়ী হাশমল, উদদন্ডী, নিদান গাজীর বাড়ী, থানা-বাশখালী, জেলা-চট্টগ্রাম|
*পাঁচলাইশ থানা- ১০ জন*
১। মোঃ ইমন প্রঃ টেম্পু ইমন (২৬), পিতা-আবুল কালাম, মাতা-নুর জাহান বেগম, সাং-ঘাসিয়াপাড়া, ০৬নং ওয়ার্ড, নুর নবীর বাসা, ২য় তলা, থানা-চকবাজার, জেলা-চট্টগ্রাম, ২। মোঃ শুক্কুর আলী বাবু (২৫), পিতা-মোঃ আবুল খায়ের, মাতা-নুর জাহান বেগম, সাং-চিরিঙ্গা, হোসেন মিয়ার বাড়ি, ৭নং ওয়ার্ড, থানা-কবিরহাট, জেলা-নোয়াখালী, বর্তমানে-বাদুরতলা, বড় গ্যারেজ, এমএম ফার্মেসীর পাশে, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম, ৩। মোঃ শামীম (২০), পিতা-মোঃ আবুল বাশার, মাতা-পারভীন বাশার, সাং-আলমনগর, আমজাদ ডাক্তার এর বাড়ী, থানা-নবীনগর, জেলা-ব্রাক্ষণবাড়িয়া, বর্তমানে-মোহাম্মদপুর, ইব্রাহিম কলোনী, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম, ৪। মোঃ হাবিব (২০), পিতা-শুক্কুর খান, মাতা-খোদেজা বেগম, সাং-চিরতি, কোনাকাটা, শ্রীরামপুর, থানা-নবীনগর, জেলা-ব্রাক্ষণবাড়িয়া, বর্তমানে-মোহাম্মদপুর, ইব্রাহিম কলোনী, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম, ৫। মোঃ ফাহিম (২১), পিতা-মোঃ আক্কাস মিয়া, মাতা-শাহানা বেগম, সাং-সামন্তপুর, পশ্চিম আটি, হালিম মেম্বারের বাড়ী, থানা-নবীনগর, জেলা-ব্রাক্ষণবাড়িয়া, বর্তমানে-মির্জাপুল, মোবারক বিল্ডিং (২য় তলা), থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম, ৬। মোঃ সাব্বির হোসেন (১৯), পিতা-দেলোয়ার হোসেন, মাতা-শায়েরা বেগম, সাং-নতুন শ্রীরামপুর, দেলোয়ার এর বাড়ী, থানা-নবীনগর, জেলা-ব্রাক্ষণবাড়িয়া, বর্তমানে-মুরাদপুর, এ্যালমুনিয়াম গলি, আব্দুল্লাহ কলোনী, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম, ৭। সালাউদ্দিন মানিক (৩৭), পিতা-মৃত মহি উদ্দিন, মাতা-মমতাজ বেগম, সাং-বনানী আ/এ, মাহবুব ভিলা, আতুরার ডিপো, থানা-বায়েজিদ বোস্তামী, জেলা-চট্টগ্রাম এবং তদন্তে সন্ধিগ্ধ আসামী ৮। মোঃ আলমগীর হোসেন(৪২), পিতা-মোঃ রফিক প্রঃ তুলা রফিক, মাতা-মৃত হোসনে আরা বেগম, সাং-ঈদগাঁও, নওয়াব আলী মিস্ত্রী বাড়ী, ২৫নং ওয়ার্ড, থানা-হালিশহর, জেলা-চট্টগ্রাম, ৯। ইমরান হোসেন বিজয় (২২), পিতা-জামাল উদ্দিন, মাতা-রেহেনা বেগম, সাং-ঘোষখীল, জালাল চেয়ারম্যান এর বাড়ী, ৯নং ওয়ার্ড, ৪নং শাকপুরা ইউপি, থানা- বোয়ালখালী, জেলা- চট্টগ্রাম, বর্তমানে-কাপ্তাই রাস্তার মাথা, গোলাপের দোকানের পাশে সাইদ কলোনী, থানা-চান্দগাঁও, জেলা-চট্টগ্রাম, ১০। মোঃ আজিজ উল্লাহ্ (৫১), পিতা-মৃত মোঃ আব্দুল হক, মাতা-মৃত হোসনে আরা বেগম, স্ত্রী-পারভীন আক্তার, সাং-মুরাদপুর, জলিল বিল্ডিং গলি, শহিদ জানে আলম সড়ক, হাজী সাহের বিল্ডিং, ৩য় তলা, সবুজ ডেকোরেশন এর বিপরীতে, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম।
*কোতোয়ালী থানা- ১২ জন*
১। মোঃ হাসান(২১), পিতা-মৃত আব্দুল খালেক, মাতা-সোনিয়া আক্তার, সাং-বড় দিঘীর পাড়, থানা-হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম, ২। সাকিবুল হাসান রিফাত (২৩), পিতা-মোঃ শাহ জামাল, মাতা-নাজমা বেগম, সাং-গরিপুর, থানা-মতলব, জেলা-চাঁদপুর, বর্তমান-পশ্চিম খুলশী, ০৩ নং রোড, থানা-খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৩। মোঃ ফেরদৌস (১৯), পিতা-আবু কালাম, মাতা-লিপি বেগম, সাং-স্টেশন কোলোনী, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৪। আব্দুল সাহিব রায়হান মারুফ (২১) পিতা-আব্দুল মাবুদ, মাতা-রানু বেগম, সাং-পূর্ব মাদার বাড়ি, চাপাতা গোডাউন খালেক কোম্পানীর বাড়ি আব্দুল মাবুদ এর সেমী পাকা বাড়ী, থানা-সদরঘাট, জেলা-চট্টগ্রাম, ৫। আব্দুর রাজ্জাক (৩৫), পিতা-মৃত আব্দুল মোমিন, মাতা- মৃত হাফিজা খাতুন, সাং-পূর্ব মাদার বাড়ী, চাপাতা নমু মালুম লেইন জাফর সর্দার বাড়ী, রাজ্জাকের সেমী পাকা বাড়ী, থানা-সদরঘাট, জেলা চট্টগ্রাম, ৬। সাইফুল ইসলাম (২০) পিতা- নজরুল ইসলাম, মাতা- নাছরীন সুলতানা লিপি, সাং-মাতৃভূঞা, থানা: দাগনভূইয়, জেলা-ফেনী, বর্তমান-বাগপুলা মসজিদ, লালখান বাজার, থানা- খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ৭। সারাফাতুল ইসলাম ইমন (২৪), পিতা- মোঃ নিজাম উদ্দিন @ নয়ন মাঝি, মাতা- রোকেয়া বেগম, সাং-শেহের কড়িয়া, লুনাপাড়া, জলিল মেম্বারের বাড়ীর পাশে, জব্বারের বাড়ি, ৪নং ওয়ার্ড, ৪ নং মাওয়া ইউপি, থানা- গৌরীপুর, জেলা-ময়মনসিংহ, ৮। মোঃ সাজ্জাত হোসেন(২৮), পিতা- মৃত আব্দুল মালেক, মাতা- রিজিয়া বেগম, সাং- ধনিয়া পাড়া, সুলতান মিয়ার বাড়ী, সোনালী ব্যাংকের নিচে, থানা- খুলশী, জেলা- চট্টগ্রাম, ৯। হৃদয় হোসেন (২৪), পিতা- আলমগীর হোসেন, মাতা- আয়েশা বেগম, সাং- কাইনঝাতল, আবরার বাড়ী, থানা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা বর্তমানে ডিসি রোড, শান্তিনগর, জাহাঙ্গীর এর ভাড়া ঘর, থানা- বাকলিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম, ১০। মোঃ সোহেল (২৩), পিতা- মোঃ ইসমাইল, মাতা- মৃত রহিমা বেগম, সাং- হাজীগঞ্জ বাজার, গুচ্ছগ্রাম, তৈয়ব আলীর বাড়ী, থানা- রামগতি, জেলা- ল²ীপুর বর্তমানে তুলাতলী গোয়ালপাড়া, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- চট্টগ্রাম (ভাসমান), ১১। মোঃ রাশেদ আলম (৩২), পিতা- আব্দুল শহীদ, মাতা- রোকসানা বেগম, সাং- খোয়াজনগর, হাসমত আলীর বাড়ী, ০৪নং ওয়ার্ড, থানা- কর্ণফুলী, জেলা- চট্টগ্রাম, ১২। মোঃ শাওন সানি প্রকাশ মনির উদ্দিন (১৯), পিতা- মৃত মোজাম্মেল হোসেন প্রকাশ সোহাগ, মাতা- মোসাঃ সেলিনা, সাং- পশ্চিম শাহপুর, কচুয়া, খন্দকার বাড়ী, দরবেশপুর ইউপি, থানা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর।
*ডবলমুরিং থানা- ০৭ জন*
০১। হৃদয় চন্দ্র পাল(২৪), পিতা-মৃত গোপাল চন্দ্র পাল, মাতা-রীনা রানী পাল, সাং-আমবাগান রেলওয়ে শহীদ মিনার কলোনী, কানুন বালা দাশের বাড়ী ৫২৫/এ, থানা-খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ০২। মো: নাজিম উদ্দিন ইমন(২০), পিতা-মৃত নজরুল ইসলাম, মাতা-নাজমা বেগম, সাং-চাইল্যা কান্দি, ৭নং ইউপি, মানিক বাড়ী, থানা-মুরাদনগর, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমানে-আমবাগান রেলওয়ে কলোনী, হোসেন মাষ্টার কলোনী ঝুপড়ি বাসা, থানা-খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ০৩। মো: ফয়জুল কাদের রাহিত(২২), পিতা-মৃত আব্দুল কাদের, মাতা-রুবি আক্তার, সাং-উর্দ্দু গলির পরে, নবী সওদাগরের বাড়ী, শোলকবহর, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম, ০৪। মো: রবিউল ইসলাম(২৬), পিতা-মো: রাশেদ উদ্দিন, মাতা-রুবিনা পারভীন, সাং-গ্রাম- কালু হাজী, কালা মিয়ার বাড়ী, ননচিড়া, ৯নং ইউনিয়ন, থানা-হাতিয়া, জেলা-নোয়াখালী, বর্তমানে-সিআরবি রেলওয়ে কলোনী, প্রান্সেস রোড, টাংকির পাড়, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম, ০৫। মো: জাহিদ(১৯), পিতা-মৃত জামাল উদ্দিন, মাতা-মরিয়াম বেগম, সাং-জিংগাতলী, জহির উদ্দিনের বাড়ী, থানা-দাউদকান্দি, জেলা-কুমিল্লা, বর্তমানে-পলোগ্রাউন্ড কলোনীর পাশে সিরাজের কলোনী, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম, ০৬। সাইদুর রহমান(২০), পিতা-ছিদ্দিকুর রহমান, মাতা-নারগীস আক্তার, সাং-কালাপানিয়া, মৃত ফজল করিমের বাড়ী, থানা-সন্দীপ, জেলা-চট্টগ্রাম, বর্তমানে-ভাঙ্গাপুল, টিকেট বিল্ডিং কলোনী, ১নং লাইনের সামনে নার্গিসের বাড়ী, আমবাগান, থানা-খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম, ০৭। মো: হাসান(২১), পিতা-মৃত জয়নাল আবেদীন, মাতা-কহিনুর বেগম, সাং-জালালাবাদ হাউজিং সোসাইটি, আনসার ক্যাম্পের পাশে মিন্টু সাহেবের বাড়ী, থানা-খুলশী, জেলা-চট্টগ্রাম
*ইপিজেড থানা- ০৩ জন*
১। অধির দাশ (৪০), পিতা- মৃত সূর্য মোহন দাশ, মাতা- বালী দাশ, স্ত্রী- বিউটি দাশ, সাং- জেলেপাড়া, কালিবাড়ি, বন্দরটিলা, থানা- ইপিজেড, জেলা- চট্টগ্রাম।
২। আবু জোবায়ের জিপু (৩২), পিতা- মৃত আবু শুক্কুর, মাতা- হাছিনা বেগম, স্ত্রী- জান্নাতুর ফেরদৌস, সাং- মহব্বত আলী মুন্সির বাড়ি, ২ নং মাইলের মাথা, থানা- ইপিজেড, জেলা- চট্টগ্রাম।
৩। মোঃ রিহাদ বিন আলম প্রকাশ জিতু (১৮), পিতা- মোঃ মনজুর আলম, মাতা- দিলরুবা খানম, সাং- আব্দুর রহমান সুকানির বাড়ি, টিসিবি ভবন, ফ্রি পোর্ট, থানা- ইপিজেড, জেলা-চট্টগ্রাম।
*বাকলিয়া থানা- ০১ জন*
১। মোঃ মাসুদ, পিতা- আশরাফ , মাতা- সাজেদা আক্তার (সোলাইমান বাদশার ঘনিষ্ট সহচর), সাং- ২নং গেইট, কর্ণফুলী বাজারের পেছনে মকবুল চৌধুরীর বাসা, পাঁচলাইশ থানা, চট্টগ্রাম। বর্তমানে- বাস্তুহারা মসজিদ গলি, ২নং সেমিপাকা ঘর, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।
২। মোহাম্মদ রহিম (৩৯), (বাঁশখালী সাধনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক), পিতা- কাঞ্চন মিয়া ,মাতা নসিমা বেগম, সাং সাধনপুর ৯ নম্বর ওয়ার্ড সাধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ থানা বাঁশখালী জেলা চট্টগ্রাম কালামিয়া বাজার, কামাল ইশকে জামে মসজিদ গলি থানা-বাকলিয়া চট্টগ্রাম।
*কর্ণফুলী থানা- ০২ জন*
১। মোঃ মামুন(৩৫), পিতা-মোঃ সোলেইমান, মাতা-মৃত নুর বেগম, সাং-শিকলবাহা, ০৩নং ওয়ার্ড, সিডিএটেক, সিপাহীর বাড়ী, থানা-কর্ণফুলী, জেলা-চট্টগ্রাম ।
২। মোঃ হাসান মুরাদ প্রঃ সাগর(৪৮), পিতা-শামসুল আলম, মাতা-হাসিনা বেগম, সাং-শিকলবাহা, ০২নং ওয়ার্ড, বদি গোষ্ঠির বাড়ী, শিকলবাহা ইউপি, থানা-কর্ণফুলী, জেলা-চট্টগ্রাম ।
*চজবাজার থানা- ০১ জন*
১| টিকলু সেন দুর্জয়(২৭), পিতা-সুধাংশু সেন, মাতা- কাকন সেন, সাং-বৈলছড়ি, আশিষ মাস্টারের বাড়ি, ২নং ওয়ার্ড, থানা- বাঁশখালী, জেলা- চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- ধনিয়ারপুল, ডিসি রোড, কামালের বাড়ী, থানা- চকবাজার, জেলা- চট্টগ্রাম|
*চান্দগাঁও থানা- ০১ জন*
১। মাহির আল ফয়সাল (২৬), পিতা-জসিম উদ্দিন, মাতা-মোরশেদা বেগম, সাং-মৌলভীপুকুরপাড়, চান্দার বাড়ী, থানা-চান্দগাঁও, জেলা-চট্টগ্রাম বিশেষ পরিচিতি: ছাত্রলীগের সক্রীয় সদস্য, চান্দগাঁও থানা।
*হালিশহর থানা- ০১ জন*
০১। মোঃ নাছির(৫২), পিতা- মৃত বাদশা মিয়া, মাতা: দেলোয়ারা বেগম, সাং-বড়পুল, নতুনপাড়া, ঠান্ডা মিয়ার গলি, হাফিজুর রহমান এর বাড়ী, থানা-হালিশহর, জেলা-চট্টগ্রাম।
*পাহাড়তলী থানা- ০১ জন*
০১। জয় দাশ (৪৫), পিতা- মৃত কালামোহন দাশ, মাতা- মনি বালা দাশ, সাং-লংশ পাড়া, থানা-পাহাড়তলী, জেলা-চট্টগ্রাম।
*আকবরশাহ থানা- ০১ জন*
১। দীপংকর মজুমদার(৩০), পিতা-গৌরাঙ্গ মজুমদার, মাতা-দীপালী মজুমদার, সাং-কর্নেলহাট, নতুন পাড়া, হাজী মন্নান এর ভাড়া বাসা, থানা-আকবরশাহ, জেলা-চট্টগ্রাম
*বন্দর থানা- ০১ জন*
১। শফিকুল ইসলাম (২৮), পিতা- মৃত আবদুর রশীদ, মাতা- মাজেদা বেগম, সাং- পোর্ট কলোনী, ২ নং রোড, কুতুব এর বাসা, বাসা নং ৪২ ডি, থানা- বন্দর, জেলা-চট্টগ্রাম।
*পতেঙ্গা থানা- ০১ জন*
০১। মোঃ মহসীন (২৪), পিতা-আব্দুর রহিম, সাং-মদন চৌকিদারের বাড়ী, ফুলছড়িপাড়া, গরুর ফার্মের সাথে, থানা-পতেঙ্গা,জেলা-চট্টগ্রাম।