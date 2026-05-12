মঙ্গলবার, ১২ মে ২০২৬, ০৪:০৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
গাছে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২ IPL 2026 | ‘Won’t beat around the bush’: Shreyas Iyer fumes after Punjab Kings’ defeat to Delhi Capitals | Cricket News বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঠাকুরগাঁওয়ে এশিয়া পোস্টের শুভ উদ্বোধন Lukkhe: Palak Tiwari Celebrates Emotional Bond With King, Calls Him Her ‘Veera’ | PHOTOS | Web-series News সাতকানিয়ায় কিশোর বেলাল হত্যা রহস্য উন্মোচন: সিআইডির হাতে মূল পরিকল্পনাকারী গ্রেফতার ঢাকায় পাকিস্তান হাই কমিশনে ‘মারকা-ই-হক’ দিবস উদযাপন সহকারী প্রক্টরের পদ থেকে ঢাবি শিক্ষক মোনামির পদত্যাগ IPL 2026: RCB win last-ball thriller to knock Mumbai Indians out | Cricket News Yogi Adityanath Makes ‘Krishnavataram’ Film Tax-Free After Special Screening In Lucknow | India News লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

গাছে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ১২ মে, ২০২৬
  • ৯০ সময় দেখুন
গাছে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

মো: গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা হলেন- মতিহার থানার বাজে কাজলা এলাকার মুহিন (১৮) এবং একই থানার ধরমপুর (দক্ষিণপাড়া) এলাকার এজাজুল হকের ছেলে আলী হাসান মোঃ মুজাহিদ (২২)। তারা উভয়েই রাজশাহী মহানগরীর বাসিন্দা।

গত ৯ মে ২০২৬ তারিখ রাত আনুমানিক ৯টার দিকে হৃদয়সহ ৩-৪ জন ব্যক্তি ভুক্তভোগী তুষারের বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ করলে তুষারের বাবা জানান, তিনি বাড়িতে নেই। তিনি তুষারকে খোঁজার কারণ জানতে চাইলে অভিযুক্তরা জানায়, তাকে পেলেই কারণ জানা যাবে এবং এ বিষয়ে কোনো ধরনের সুপারিশ না করার জন্য হুমকি প্রদান করে।

পরদিন ১০ মে ২০২৬ তারিখ সকাল আনুমানিক ১০টার দিকে তুষার অভিযুক্ত হৃদয়ের বাড়িতে গিয়ে তাকে খোঁজার কারণ জানতে চাইলে সেখানে উপস্থিত কয়েকজন তার ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে এলোপাতাড়িভাবে মারধর এবং নির্যাতন করা হয়।

পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা তুষারকে উদ্ধার করে। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পিতা মোঃ নাজির আলী বাদী হয়ে মতিহার থানায় ১। শামীম (৫৫), ২। হৃদয় (২২), ৩। আশিক (২২), ৪। মুহিন (১৮) এবং ৫। আলী হাসান মোঃ মুজাহিদ (২২)-এর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৩/৪ জনকে আসামি করে লিখিত এজাহার দায়ের করেন।

এজাহার আমলে নিয়ে মতিহার থানা পুলিশ মামলা রুজু করে অভিযান পরিচালনা করে মামলার ৪ ও ৫ নম্বর আসামিকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তারকৃত আসামিদেরকে আগামীকাল বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঠাকুরগাঁওয়ে এশিয়া পোস্টের শুভ উদ্বোধন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঠাকুরগাঁওয়ে এশিয়া পোস্টের শুভ উদ্বোধন

Lukkhe: Palak Tiwari Celebrates Emotional Bond With King, Calls Him Her ‘Veera’ | PHOTOS | Web-series News

Lukkhe: Palak Tiwari Celebrates Emotional Bond With King, Calls Him Her ‘Veera’ | PHOTOS | Web-series News

সাতকানিয়ায় কিশোর বেলাল হত্যা রহস্য উন্মোচন: সিআইডির হাতে মূল পরিকল্পনাকারী গ্রেফতার

সাতকানিয়ায় কিশোর বেলাল হত্যা রহস্য উন্মোচন: সিআইডির হাতে মূল পরিকল্পনাকারী গ্রেফতার

ঢাকায় পাকিস্তান হাই কমিশনে ‘মারকা-ই-হক’ দিবস উদযাপন

ঢাকায় পাকিস্তান হাই কমিশনে ‘মারকা-ই-হক’ দিবস উদযাপন

Yogi Adityanath Makes ‘Krishnavataram’ Film Tax-Free After Special Screening In Lucknow | India News

Yogi Adityanath Makes ‘Krishnavataram’ Film Tax-Free After Special Screening In Lucknow | India News

লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট

লক্ষ্মীপুরে দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি, ৩ মণ দুধ বিনষ্ট

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom