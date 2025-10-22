বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০২ অপরাহ্ন
গৌরীপুরে হত্যা মামলায় দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড – Corporate Sangbad
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

গৌরীপুরে হত্যা মামলায় দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড – Corporate Sangbad

  আপডেট সময়: বুধবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৫
গৌরীপুরে হত্যা মামলায় দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড – Corporate Sangbad


ময়মনসিংহ ব্যুরো: ময়মনসিংহের গৌরীপুরে স্বর্ণ বেচা-কেনা নিয়ে বাগবিতণ্ডার জেরে ধারালো চাকু দিয়ে জহিরুল ইসলাম মিঠুকে বুকে আঘাত করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলার রায়ে পলাতক দুই সহোদরের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে বিশেষ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ রায় দেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন-গৌরীপুর উপজেলার বাড়িওয়ালাপাড়ার এলবার্ট ডেবিট বাদলের দুই ছেলে এলবার্ট ডেবিট রকি (২৫) ও এলবার্ট ডেবিট সেন্টু (৪০)।

বিশেষ জজ আদালতের স্টেনোগ্রাফার হাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গৌরীপুর পাটবাজারে টিপু সুলতান জুয়েলার্সের সত্ত্বাধিকারী টিপু সুলতান খান পাঠানের কাছে স্বর্ণ বিক্রি করতে যান অভিযুক্ত এলবার্ট ডেবিট রকি। স্বর্ণের দর নিয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা হলে অভিযুক্ত এলবার্ট ডেবিট রকি তার আরেক ভাই এলবার্ট ডেবিট সেন্টুকে ডেকে আনেন।

এ সময় দোকানির চাচাতো ভাই জহিরুল ইসলাম মিঠু বিষয়টি সমাধানে এগিয়ে আসেন।কিন্তু এলবার্ট ডেবিট রকি ও এলবার্ট ডেবিট সেন্টু জুয়েলার্সের মালিক টিপু সুলতান খান ও জহিরুল ইসলাম মিঠুর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু করে। একপর্যায়ে মিঠুর বুকে ধারাল ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যান সেন্টু।

পর স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় মিঠুকে প্রথমে গৌরীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এ সময় অবস্থার অবনতি হলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা জহিরুল ইসলাম মিঠুকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরদিন জহিরুল ইসলাম মিঠুর বাবা মোখলেছুর রহমান বাদী হয়ে গৌরীপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ, জেরা-তর্ক শেষে বিজ্ঞ আদালত বুধবার এ আদেশ দেন।

রাষ্ট্র পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন হাসিব আহামদ মাহবুবুল আলম ও অভিযুক্তের পক্ষে ছিলেন মোঃ আকরাম হোসেন।





