বহি বিশ্ব

ঘন কুয়াশায় ট্রাক খালে পড়ে একই পরিবারের ১৪ জন নিহত

  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
ঘন কুয়াশায় ট্রাক খালে পড়ে একই পরিবারের ১৪ জন নিহত


পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ঘন কুয়াশার কারণে একটি ট্রাক খালে পড়ে একই পরিবারের ১৪ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পাকিস্তানের গণমাধ্যম ‘ডন’ জানিয়েছে, জানাজায় অংশ নিতে ২৩ জন আরোহী নিয়ে ট্রাকটি ইসলামাবাদ থেকে ফয়সালাবাদের দিকে যাচ্ছিল। ঘন কুয়াশার কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় ট্রাকটি উলটে পার্শ্ববর্তী খালে পড়ে যায়। এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ৮ জন নিহত হন। পরে আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও ৬ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ৬ জন শিশু রয়েছে। মৃত ১৪ জনের সবাই একই পরিবারের সদস্য বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২০ জনের বেশি।

অন্যদিকে, বেলুচিস্তানে যাত্রীবাহী একটি বাস দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ ১০ জন নিহত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। করাচি থেকে জিওয়ানি যাওয়ার পথে বেলুচিস্তানের ওরমারার পাহাড়ি এলাকায় বাসটি উল্টে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।





