চীনে মেডিক্যাল ভিসা আবেদনের সঙ্গে গ্যারান্টি লেটার দিতে হবে

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
ঢাকা: মেডিক্যাল ভিসার জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে ঢাকার চীন দূতাবাস। ত্রুটিযুক্ত আবেদন এবং জাল কাগজের মাধ্যমে ভিসা আবেদন রোধ করতে নেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখন থেকে ভিসা আবেদনকারী ট্রাভেল এজেন্সিকে আবেদনের সঙ্গে ‘গ্যারান্টি লেটার’ দিতে হবে। গ্যারান্টি লেটার না দিলে ভিসা আবেদন প্রত্যাখান করা হবে বলে সতর্ক করেছে ঢাকার চীন দূতাবাস।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

চীন দূতাবাস জানায়, সম্প্রতি অনলাইন আবেদন ফরমের নির্দিষ্ট বিভাগ পূরণে ট্রাভেল এজেন্সির ত্রুটি বা ত্রুটির পাশাপাশি জাল আমন্ত্রণপত্র জমা দেওয়ার কারণে কিছু মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট ভিসার আবেদন ফেরত দেওয়া হয়েছে, যার ফলে আবেদনকারীদের ক্ষতি হয়েছে।

দূতাবাস জানায়, আবেদনকারীদের বৈধ অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এবং তাৎক্ষণিকভাবে অসম্মতি শনাক্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য অনলাইন আবেদন ফর্মটি আপডেট করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ‘ট্র্যাভেল এজেন্সি গ্যারান্টি লেটার’ একটি বাধ্যতামূলক নথি হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি লেটার ছাড়া অনলাইন আবেদন ফেরত দেওয়া হবে।

আবেদনকারীদের পরামর্শ হিসেবে দূতাবাস বলছে, আবেদনকারীরা যেন তাদের আবেদনগুলো পরিচালনাকারী ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে তদারকি এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিসহ প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জমা দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করে, যাতে ভিসা প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব এড়ানো যায়।

দূতাবাস জানায়, যদি কোনও আবেদনকারী প্রত্যাশিত সময়সীমার মধ্যে ভিসা পেতে ব্যর্থ হন, তবে তাদের অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আবেদনকারীদের ট্রাভেল এজেন্সি বা অন্যান্য ব্যক্তিদের দ্বারা করা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি যেমন-ভিসা প্রক্রিয়াকরণের অসুবিধাকে অতিরঞ্জিত করা বা নির্বিচারে ভিসা ফি বাড়িয়ে দেওয়ার মতো তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সতর্ক করছে দূতাবাস।

চীন দূতাবাস জানায়, যদি কোনও ট্র্যাভেল এজেন্সি প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দেয়, ভুল তথ্য পূরণ করে, বানোয়াট আমন্ত্রণপত্র জমা দেয় বা সময়মতো অনলাইন আবেদনগুলো প্রক্রিয়া করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে আবেদনকারীর অধিকার এবং স্বার্থ লঙ্ঘন করে ভিসা ইস্যুতে বিলম্ব হয়, দূতাবাস সেসব ট্রাভেল এজেন্সির জমা দেওয়া আবেদন সামগ্রী সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে স্থগিত করবে।





