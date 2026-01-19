চ্যাটজিপিটি’র ‘GPT’ আসলে কী?

বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর জয়জয়কার। এই বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘চ্যাটজিপিটি’ (ChatGPT)। কিন্তু প্রতিদিন যে ‘GPT’ আমরা ব্যবহার করছি, তার পূর্ণরূপ কিংবা এর পেছনের রহস্যটি অনেকেরই অজানা। বিস্ময়কর হলেও সত্য, এই তিনটি অক্ষরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে যুগান্তকারী উদ্ভাবন। ২০২৬ সালের অত্যাধুনিক GPT-5 বা তার পরবর্তী সংস্করণগুলোর ভিত্তিও লুকিয়ে আছে এই তিনটি […]
