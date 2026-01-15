শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:৫০ পূর্বাহ্ন
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত কুলাউড়ার কুলসুমা

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৫ জানুয়ারী, ২০২৬
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত কুলাউড়ার কুলসুমা

তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ–২০২৬ উপলক্ষে মৌলভীবাজারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী (মাদ্রাসা) হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে কুলাউড়া উপজেলার কাদিপুর ইউনিয়নের কৃতি শিক্ষার্থী কুলসুমা আনজুম।

কুলসুমা আনজুম কুলাউড়া উপজেলার কাদিপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা শফিকুর রহমানের তৃতীয় কন্যা। সে মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী।

মেধা,শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে কুলসুমা আনজুম নিজেকে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ চর্চায়ও প্রশংসিত।

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সম্পর্কে কুলসুমা আনজুম জানান, সে ডাক্তার হতে চায় এবং মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে আগ্রহী। তার এই অর্জনে পরিবার,শিক্ষক ও এলাকাবাসী গর্বিত ও আনন্দিত।
এলাকাবাসীর প্রত্যাশা, কুলসুমা আনজুম তার স্বপ্ন পূরণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মানবসেবায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে এমনটাই স্বপ্ন।

