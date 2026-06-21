জামায়াত আমিরের সঙ্গে সুইডিশ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা: বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত নিকোলাস উইকসের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
রোববার (২১ জুন) দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনে বিরোধীদলীয় নেতার কার্যালয়ে এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে নির্বাচন-পরবর্তী বিরাজমান সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশ ও সুইডেনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, বাণিজ্য-বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বৈঠকে অংশ নিয়ে সুইডিশ রাষ্ট্রদূত জানান, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রযাত্রায় সুইডেনের দৃঢ় সমর্থন অব্যাহত থাকবে। একইসঙ্গে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশে সুইডেনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে উভয় পক্ষই গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘জুলাই সনদ’, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন এবং সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত বিভিন্ন অর্ডিন্যান্সের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা হয়।
তিনি বলেন, জাতীয় সংসদে সদ্য প্রস্তাবিত বাজেট, দেশের সামগ্রিক কর কাঠামো সংস্কার এবং দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সমস্যার একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান খোঁজার বিষয়ে উভয়পক্ষ নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে সুইডেনের অর্থায়নে বর্তমানে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সেগুলোর অগ্রগতি নিয়েও তারা নিজেদের মধ্যে গভীর মতবিনিময় করেন।
এ দ্বিপক্ষীয় সাক্ষাৎকালে সুইডিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ম্যাটিল্ডা সভেনসন এবং সেকেন্ড সেক্রেটারি ও বাণিজ্য, রাজনীতি এবং যোগাযোগ বিভাগের প্রধান ওলে লুন্দিন।
অন্যদিকে, দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহনকারী এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেতার পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন তার পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাসেম আরমান এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য আলী আহমাদ মাবরুর।