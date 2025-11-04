জোট করলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট, অধ্যাদেশ জারি – Corporate Sangbad

কর্পোরেট সংবাদ ডেস্ক : নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হলেও নির্বাচনে নিজ নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার বাধ্যবাধকতা রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার।
সোমবার (৩ নভেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ অধ্যাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।
এর আগে, গত ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আরপিও সংশোধনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়। সংশোধনীতে জোট মনোনীত প্রার্থীকে নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে বিএনপি আপত্তি জানায়। তবে জামায়াত ও এনসিপি এ বিধান বহাল রাখার দাবি তোলে। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত সেই বিধান বহাল রেখেই অধ্যাদেশ জারি হলো।
ফলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধ একাধিক নিবন্ধিত দল বড় বা অন্য কোনো দলের প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। জোট মনোনীত প্রার্থীদের নিজের দলের প্রতীকেই ভোট করতে হবে।
নির্বাচনকে সামনে রেখে আরপিওতে সংযোজন-সংশোধনের পাশাপাশি ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা আইন, নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন সংশোধন কাজও শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে ভোটকেন্দ্র নীতিমালা, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, সাংবাদিক নীতিমালাসহ বিভিন্ন বিধি-বিধান হালনাগাদ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের সংবিধান তৈরির পর নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রথমবারের মতো আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময় নানা পরিবর্তন আনা হয়েছে এ আইনে। এর আগে ২০২৩ সালে সংসদে পাস হয় গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন ২০২৩।
নির্বাচনের জন্য দেশের মানুষের গণঅধিকার কোনগুলো এবং এ অধিকার রক্ষায় নির্বাচন কমিশন কী করবে সে সবই আরপিওতে উল্লেখ আছে। কীভাবে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে- তাও এর মধ্যে বলা আছে।
