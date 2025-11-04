মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০১:২২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘I Wish I Could Write Like Your Son’: Chetan Bhagat Reveals Gulzar’s First Interaction With His Mom | Bollywood News এনভয় টেক্সটাইলসের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad Yami Gautam Says She No Longer Seeks Validation After Losing Major Film Awards | Bollywood News SRH to release Heinrich Klaasen? Multiple IPL franchises keeping tabs on ex-South African | Cricket News মেঘনা পেট্রোলিয়ামের পর্ষদ সভা ৯ নভেম্বর – Corporate Sangbad শরীয়তপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণায় আনন্দ মিছিল জোট করলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট, অধ্যাদেশ জারি – Corporate Sangbad Amala Akkineni Opens Up On Mixed Heritage And Parents’ Divorce মনোনয়নকে কেন্দ্র করে জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড, বিএনপির ৪ নেতা বহিষ্কার Hockey India won’t stop handshakes with Pakistan teams
প্রচ্ছদ
আইন-আদালত, সর্বশেষ সংবাদ

জোট করলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট, অধ্যাদেশ জারি – Corporate Sangbad

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ১০ সময় দেখুন
জোট করলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট, অধ্যাদেশ জারি – Corporate Sangbad


কর্পোরেট সংবাদ ডেস্ক : নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধ হলেও নির্বাচনে নিজ নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার বাধ্যবাধকতা রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার।

সোমবার (৩ নভেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ অধ্যাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

এর আগে, গত ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আরপিও সংশোধনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়। সংশোধনীতে জোট মনোনীত প্রার্থীকে নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে বিএনপি আপত্তি জানায়। তবে জামায়াত ও এনসিপি এ বিধান বহাল রাখার দাবি তোলে। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত সেই বিধান বহাল রেখেই অধ্যাদেশ জারি হলো।

ফলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধ একাধিক নিবন্ধিত দল বড় বা অন্য কোনো দলের প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। জোট মনোনীত প্রার্থীদের নিজের দলের প্রতীকেই ভোট করতে হবে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে আরপিওতে সংযোজন-সংশোধনের পাশাপাশি ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা আইন, নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন সংশোধন কাজও শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে ভোটকেন্দ্র নীতিমালা, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষণ নীতিমালা, সাংবাদিক নীতিমালাসহ বিভিন্ন বিধি-বিধান হালনাগাদ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের সংবিধান তৈরির পর নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রথমবারের মতো আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময় নানা পরিবর্তন আনা হয়েছে এ আইনে। এর আগে ২০২৩ সালে সংসদে পাস হয় গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন ২০২৩।

নির্বাচনের জন্য দেশের মানুষের গণঅধিকার কোনগুলো এবং এ অধিকার রক্ষায় নির্বাচন কমিশন কী করবে সে সবই আরপিওতে উল্লেখ আছে। কীভাবে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে- তাও এর মধ্যে বলা আছে।

আরও পড়ুন:

২৩৭ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যারা

প্রতীক হিসেবে ‘শাপলা কলি’ নিতে রাজি এনসিপি





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘I Wish I Could Write Like Your Son’: Chetan Bhagat Reveals Gulzar’s First Interaction With His Mom | Bollywood News

‘I Wish I Could Write Like Your Son’: Chetan Bhagat Reveals Gulzar’s First Interaction With His Mom | Bollywood News

এনভয় টেক্সটাইলসের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad

এনভয় টেক্সটাইলসের পর্ষদ সভা ১০ নভেম্বর – Corporate Sangbad

Yami Gautam Says She No Longer Seeks Validation After Losing Major Film Awards | Bollywood News

Yami Gautam Says She No Longer Seeks Validation After Losing Major Film Awards | Bollywood News

মেঘনা পেট্রোলিয়ামের পর্ষদ সভা ৯ নভেম্বর – Corporate Sangbad

মেঘনা পেট্রোলিয়ামের পর্ষদ সভা ৯ নভেম্বর – Corporate Sangbad

শরীয়তপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণায় আনন্দ মিছিল

শরীয়তপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণায় আনন্দ মিছিল

Amala Akkineni Opens Up On Mixed Heritage And Parents’ Divorce

Amala Akkineni Opens Up On Mixed Heritage And Parents’ Divorce

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST