শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০৬:০৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Bipasha Basu Revisits Her Wedding Album, Courtesy Of 2026 Is the New 2016 Trend | Bollywood News Babar Azam BBL controversy: ‘Screw up’ – Steve Smith breaks silence | Cricket News Is Dakota Johnson Dating Role Model? Duo Spotted Dining Together In Los Angeles | Hollywood News Embarrassment for Pakistan! Babar Azam, Mohammad Rizwan top unwanted list in BBL | Cricket News ‎টিকে গেলেন হাসনাত, বাদ পড়লেন বিএনপি প্রার্থী মুন্সি রাঙামাটিতে ১০২ শিক্ষার্থী পেল গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি ও পুরস্কার বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষক শামছুল ইসলাম ইনস্টাগ্রামে তথ্য ফাঁস: সুরক্ষা পাবেন যেভাবে ‘Why Commercialise Something Sacred?’: Investors Question Spiritual Brand On Shark Tank India 5 | Television News ‘প্রেমের দহন’ নাটকে আপন চৌধুরী
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‎টিকে গেলেন হাসনাত, বাদ পড়লেন বিএনপি প্রার্থী মুন্সি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১ সময় দেখুন
‎টিকে গেলেন হাসনাত, বাদ পড়লেন বিএনপি প্রার্থী মুন্সি


ঢাকা: কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী মনজুরুল আহসান মুন্সীর প্রার্থিতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী আবুল হাসনাতের প্রার্থিতা বহাল রাখা হয়েছে।

‎শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনের বেইজমেন্ট-২ এর অডিটোরিয়ামে শুনানি শেষে এ ঘোষণা দেন ইসি।

‎এর আগে, ঋণ খেলাপির অভিযোগ এনে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির মনোয়নপত্র কেন বাতিল করা হবে না এজন্য ইসিতে আপিল করেছিলেন একই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ।

‎ইসি হাসনাতের দাখিল করা আপিল মঞ্জুর করে মনজুরুল আহসান মুন্সীর প্রার্থিতা বাতিল করে। তবে মুন্সীর দাখিল করা আপিল খারিজ করে আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে হাসনাতের প্রার্থিতাকে বৈধ ঘোষণা করে কমিশন।

‎আপিল আবেদনে মনজুরুল আহসান মুন্সী অভিযোগ করেন, হাসনাত মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল করা হলফনামায় তার আয়ের উৎস সঠিকভাবে উল্লেখ করেন নি।

‎অন্যদিকে হাসনাত তার আপিলে অভিযোগ করেন, মনজুরুল আহসান মুন্সী ঋণখেলাপি হওয়ার তথ্য গোপন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

‎নির্বাচনি আপিল ট্রাইব্যুনাল হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচন কমিশন গত শনিবার (১০ জানুয়ারি) আপিল শুনানি শুরু করে এবং রোববার (১৮ জানুয়ারি) পর্যন্ত মোট ৬৪৫টি আপিল নিষ্পত্তি করার কথা রয়েছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Bipasha Basu Revisits Her Wedding Album, Courtesy Of 2026 Is the New 2016 Trend | Bollywood News

Bipasha Basu Revisits Her Wedding Album, Courtesy Of 2026 Is the New 2016 Trend | Bollywood News

Is Dakota Johnson Dating Role Model? Duo Spotted Dining Together In Los Angeles | Hollywood News

Is Dakota Johnson Dating Role Model? Duo Spotted Dining Together In Los Angeles | Hollywood News

রাঙামাটিতে ১০২ শিক্ষার্থী পেল গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি ও পুরস্কার

রাঙামাটিতে ১০২ শিক্ষার্থী পেল গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মেধাবৃত্তি ও পুরস্কার

বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষক শামছুল ইসলাম

বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষক শামছুল ইসলাম

ইনস্টাগ্রামে তথ্য ফাঁস: সুরক্ষা পাবেন যেভাবে

ইনস্টাগ্রামে তথ্য ফাঁস: সুরক্ষা পাবেন যেভাবে

‘Why Commercialise Something Sacred?’: Investors Question Spiritual Brand On Shark Tank India 5 | Television News

‘Why Commercialise Something Sacred?’: Investors Question Spiritual Brand On Shark Tank India 5 | Television News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST