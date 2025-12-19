শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Did Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Get Secretly Married? Here’s The Truth Behind Viral Pics | Telugu Cinema News IND vs SA: Umpire down! Sanju Samson’s rocket shot hits official – Watch | Cricket News ঠাকুরগাঁওয়ে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে লেপ বিতরণ Bigg Boss Telugu 9: Kalyan Padala Suffers Serious Head Injury Ahead Of Grand Finale | Regional Cinema News হাদিকে ‘জংলি’ আখ্যা দেওয়া ইবি শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি ED seizes assets worth around Rs 8 crore; Yuvraj Singh, Robin Uthappa among those involved | Cricket News বগুড়ায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ‘I’ve Waited 30 Years for This Moment’ Reveals Tom Morello At His First Ever India Show | Hollywood News ঢাকায় নতুন মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে সিনেটের অনুমোদন ‘Achhi Actress Hai But…’: Shilpa Shinde Reacts To Shubhangi Atre Playing Angoori Bhabhi For Nearly 10 Years | Television News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ঠাকুরগাঁওয়ে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে লেপ বিতরণ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ১৭ সময় দেখুন
ঠাকুরগাঁওয়ে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে লেপ বিতরণ

এম এ সালাম রুবেল ঠাকুরগাঁও জেলা
প্রতিনিধিঃ

হিমালয়কন্যা নামে পরিচিত ঠাকুরগাঁওয়ের ঠান্ডা অন্যান্য জেলা গুলির তুলনায় অনেক বেশি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তীব্র এ শীতে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে শীত নিবারণের জন্য লেপ বিতরণ করা হয়েছে।

মিজানুর রহমান ও তার বন্ধুদের সহায়তায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা গড়েয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে শুক্রবার বিকেলে লস্করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ৩০ জনের মাঝে লেপ বিতরণ করা হয়।

প্যানেল চেয়ারম্যান বেলাল হোসেন রেনু বলেন, মিজানুর ও তার বন্ধুরা সুন্দর একটি উদ্যোগ নিয়েছে।আমি তাদের এই মহতি উদ্যোগে স্বাগত জানাই, আমরা সব সময় সহযোগিতা করে পাশে থাকবো।

মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের এই জেলায় শীত অনেক বেশি। একটা কম্বল দিয়ে আসলে শীত মোকাবেলা করা যায়না। তাই আমরা কম্বল না দিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও তিশটি লেপ দিয়েছি এবং আগামীতে এর পরিধি আরোও বৃদ্ধি করবো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ১৩ নং গড়েয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যালেন চেয়ারম্যান বেলাল হোসেন রেনু, মজিবর রহমান মেম্বার, তৌফিক উদ্দিন সাবেক মেম্বার, আশরাফ মিয়া, আশা আলো শিক্ষা নিকতনের অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক, মনির হোসেন, আমিনুর ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, সোহেল রানা,মামুন হোসন, সৌরভি আক্তার সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Did Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Get Secretly Married? Here’s The Truth Behind Viral Pics | Telugu Cinema News

Did Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Get Secretly Married? Here’s The Truth Behind Viral Pics | Telugu Cinema News

Bigg Boss Telugu 9: Kalyan Padala Suffers Serious Head Injury Ahead Of Grand Finale | Regional Cinema News

Bigg Boss Telugu 9: Kalyan Padala Suffers Serious Head Injury Ahead Of Grand Finale | Regional Cinema News

বগুড়ায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

বগুড়ায় হাদি হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

‘I’ve Waited 30 Years for This Moment’ Reveals Tom Morello At His First Ever India Show | Hollywood News

‘I’ve Waited 30 Years for This Moment’ Reveals Tom Morello At His First Ever India Show | Hollywood News

ঢাকায় নতুন মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে সিনেটের অনুমোদন

ঢাকায় নতুন মা‌র্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে সিনেটের অনুমোদন

‘Achhi Actress Hai But…’: Shilpa Shinde Reacts To Shubhangi Atre Playing Angoori Bhabhi For Nearly 10 Years | Television News

‘Achhi Actress Hai But…’: Shilpa Shinde Reacts To Shubhangi Atre Playing Angoori Bhabhi For Nearly 10 Years | Television News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST