ঠাকুরগাঁওয়ে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে লেপ বিতরণ

এম এ সালাম রুবেল ঠাকুরগাঁও জেলা
প্রতিনিধিঃ
হিমালয়কন্যা নামে পরিচিত ঠাকুরগাঁওয়ের ঠান্ডা অন্যান্য জেলা গুলির তুলনায় অনেক বেশি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তীব্র এ শীতে অসহায় ও দু:স্থদের মাঝে শীত নিবারণের জন্য লেপ বিতরণ করা হয়েছে।
মিজানুর রহমান ও তার বন্ধুদের সহায়তায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা গড়েয়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে শুক্রবার বিকেলে লস্করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ৩০ জনের মাঝে লেপ বিতরণ করা হয়।
প্যানেল চেয়ারম্যান বেলাল হোসেন রেনু বলেন, মিজানুর ও তার বন্ধুরা সুন্দর একটি উদ্যোগ নিয়েছে।আমি তাদের এই মহতি উদ্যোগে স্বাগত জানাই, আমরা সব সময় সহযোগিতা করে পাশে থাকবো।
মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের এই জেলায় শীত অনেক বেশি। একটা কম্বল দিয়ে আসলে শীত মোকাবেলা করা যায়না। তাই আমরা কম্বল না দিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও তিশটি লেপ দিয়েছি এবং আগামীতে এর পরিধি আরোও বৃদ্ধি করবো।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ১৩ নং গড়েয়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যালেন চেয়ারম্যান বেলাল হোসেন রেনু, মজিবর রহমান মেম্বার, তৌফিক উদ্দিন সাবেক মেম্বার, আশরাফ মিয়া, আশা আলো শিক্ষা নিকতনের অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক, মনির হোসেন, আমিনুর ইসলাম, আসাদুল ইসলাম, সোহেল রানা,মামুন হোসন, সৌরভি আক্তার সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।