শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:১৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Dhanush and Kane Williamson Play Air Hockey At Dubai Watch Week; Video Goes Viral | Tamil Cinema News India all out for 0, Bangladesh won by wide: How Super Over drama unfolded at Asia Cup Rising Stars semi-final | Cricket News ‘Four Years, Forever to Go’: Anushka Ranjan And Aditya Seal’s Anniversary Pics Are Pure Couple Goals | Bollywood News Shardul Thakur to captain Mumbai in Syed Mushtaq Ali T20 Trophy; Suryakumar Yadav, Shivam Dube available for league stage | Cricket News ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি KBC 17: Shilpa Rao Sings Tose Naina Lage For Amitabh Bachchan | Video | Television News ‘Someone who gives that freedom’: Rishabh Pant reveals ‘real goal’ ahead of his first India captaincy assignment | Cricket News ‘When Your Ex Surprises You’: Reena Datta Thanks Aamir Khan For Visiting Her Art Exhibition | Bollywood News ৩৩ দলের সমন্বয়ে ম্মিলিত সমমনা জোটের আত্মপ্রকাশ Usman Khawaja barred from opening in the Ashes! Steve Smith forced to come in at No. 3 – here’s why | Cricket News
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৯ সময় দেখুন
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। সেইসঙ্গে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪৩৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৮৩ ও নারী ১৫৩ জন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তিদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৮ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৩, ঢাকা উত্তর সিটিতে ৫৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৭৫, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২২ এবং ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩১ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৮৮ হাজার ৮৯৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৫৩ জনের।

এর আগে, গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৭৪৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল এক লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক লাখ ৪০ জন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি

ময়মনসিংহে ডেঙ্গুতে ২ জনের মৃত্যু

৩২৩ দিনে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৩৫০ ছাড়াল

৩২৩ দিনে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৩৫০ ছাড়াল

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশের গেজেট জারি

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশের গেজেট জারি

ডেঙ্গুতে একদিনে আরও ৬ মৃত্যু

ডেঙ্গুতে একদিনে আরও ৬ মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে ডায়রিয়া-নিউমোনিয়া রোগী, ২ নবজাতকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে ডায়রিয়া-নিউমোনিয়া রোগী, ২ নবজাতকের মৃত্যু

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ৪৩৬ জন হাসপাতালে ভর্তি

ডেঙ্গুতে আরও ৪ মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৯২০ জন

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST