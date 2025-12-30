মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৬ অপরাহ্ন
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ১ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ১২০

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫
ডেঙ্গুতে আরও ১ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ১২০


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে আরও ১২০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৮০ জন এবং নারী ৪০ জন।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৯ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১০, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৮, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১ এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২ জন রয়েছেন।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত সবমিলিয়ে ১ লাখ ২ হাজার ৭৯৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া চলতি বছরে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৪১৩ জনের।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ১৪ জন। এছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ৪০ জন।





