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ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৯০

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  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৯ জুলাই, ২০২৬
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ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ১৯০


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে একজন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে এবং আরেকজন খুলনায়। এছাড়া, একই সময়ে ডেঙ্গুতে আরও ১৯০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে সংবাদ বিজ্ঞিপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ২ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ১৯০ জনের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৪৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৪ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩১ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৪০ জন, খুলনা বিভাগে ২২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৬ জন, রাজশাহী বিভাগে ৭ জন এবং সিলেটে ২ জন।

এদিকে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৭৪৭ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছে ৬৫৫ জন রোগী। এই সময়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৭ হাজার ৬৮ জন।





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