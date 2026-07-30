বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই ২০২৬, ১১:২৯ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
কালিয়াকৈরে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, দুই হাত হারালেন তরুণ সোহান হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, থানায় অভিযোগ শ্যামনগরে জলবায়ু সহনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৬৩ ওয়াই-ফাইয়ের গতি বাড়ানোর উপায় সীমান্তের বেকার তরুণদের দক্ষ করে তুলতে বিজিবির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ঢাকায় পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত Ramayana: Ranbir Kapoor Is Ram, Yash Is Ravana And Sunny Deol Is Hanuman CWG 2026: Dilip Mahadu Gavit and Mohammed Basil script historic 1-2 finish for India in men’s 100m T47 final | Commonwealth Games News জাল সনদে চাকরি, বেরোবি কর্মকর্তা বরখাস্ত বিএনপির নেতাকর্মীরা জীবিত থাকতে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না: ডা. জাহিদ
প্রচ্ছদ
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৬৩

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৩০ জুলাই, ২০২৬
  • ৩৫ সময় দেখুন
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৬৩


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে ডেঙ্গুতে আরও ৪৬৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে সংবাদ বিজ্ঞিপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ৪৬৩ জনের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৬৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৯ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭০, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৬২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৫৭ জন, খুলনা বিভাগে ৬৬ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২১ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩২ জন, রংপুরে ২০ জন এবং সিলেটে ৩ জন রোগী।

এদিকে চলতি বছর এখন পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ১৫৭ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছে ১১৬৯ জন রোগী। এই সময়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ১৩ হাজার ৯৩১ জন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ডাক্তারদের টেস্ট ও কমিশন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ডাক্তারদের টেস্ট ও কমিশন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪৬

ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪৬

দেশের বাজারে পাওয়া ২৬টি টুথপেস্টেই মিলেছে ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক

দেশের বাজারে পাওয়া ২৬টি টুথপেস্টেই মিলেছে ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক

৬ মাসে ১২০ জনের আত্মহনন, বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী

৬ মাসে ১২০ জনের আত্মহনন, বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী

ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৫০

ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৫০

চিকিৎসার অভাবে কোনো গ্রামবাসী যেন প্রাণ না হারায়: ডা. জুবাইদা

চিকিৎসার অভাবে কোনো গ্রামবাসী যেন প্রাণ না হারায়: ডা. জুবাইদা

কালিয়াকৈরে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, দুই হাত হারালেন তরুণ সোহান হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, থানায় অভিযোগ
কালিয়াকৈরে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, দুই হাত হারালেন তরুণ সোহান হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, থানায় অভিযোগ
শ্যামনগরে জলবায়ু সহনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা
শ্যামনগরে জলবায়ু সহনশীল জনগোষ্ঠী তৈরি প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৬৩
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৬৩
ওয়াই-ফাইয়ের গতি বাড়ানোর উপায়
ওয়াই-ফাইয়ের গতি বাড়ানোর উপায়
সীমান্তের বেকার তরুণদের দক্ষ করে তুলতে বিজিবির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
সীমান্তের বেকার তরুণদের দক্ষ করে তুলতে বিজিবির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
ঢাকায় পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত
ঢাকায় পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত
Ramayana: Ranbir Kapoor Is Ram, Yash Is Ravana And Sunny Deol Is Hanuman
Ramayana: Ranbir Kapoor Is Ram, Yash Is Ravana And Sunny Deol Is Hanuman
CWG 2026: Dilip Mahadu Gavit and Mohammed Basil script historic 1-2 finish for India in men’s 100m T47 final | Commonwealth Games News
CWG 2026: Dilip Mahadu Gavit and Mohammed Basil script historic 1-2 finish for India in men’s 100m T47 final | Commonwealth Games News
জাল সনদে চাকরি, বেরোবি কর্মকর্তা বরখাস্ত
জাল সনদে চাকরি, বেরোবি কর্মকর্তা বরখাস্ত
বিএনপির নেতাকর্মীরা জীবিত থাকতে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না: ডা. জাহিদ
বিএনপির নেতাকর্মীরা জীবিত থাকতে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না: ডা. জাহিদ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST
Ads by coinserom