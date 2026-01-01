বৃহস্পতিবার, ০১ জানুয়ারী ২০২৬, ০৮:৩৯ অপরাহ্ন
স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে মৃত্যুহীন দিন দিয়ে বছর শুরু, হাসপাতালে ভর্তি ৭৬

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৬
ডেঙ্গুতে মৃত্যুহীন দিন দিয়ে বছর শুরু, হাসপাতালে ভর্তি ৭৬


ঢাকা: দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় কারও মৃত্যু হয়নি। তবে এ সময়ে ৭৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৪৩ জন এবং নারী ৩৩ জন।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৫ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৬, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৩, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৪, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১ এবং রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬ জন রয়েছেন।

এর আগে, সদ্য বিদায়ী ২০২৫ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২ হাজার ৮৬১ জন। এ ছাড়া, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৬ জন।





ডেঙ্গুতে আরও ১ মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ১২০

খালেদা জিয়া অত্যন্ত সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন: ডা. জাহিদ

খালেদা জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে পরিবারসহ তারেক রহমান

চীনে মেডিক্যাল ভিসা আবেদনের সঙ্গে গ্যারান্টি লেটার দিতে হবে

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত আরও ১১১ রোগী হাসপাতালে ভর্তি

‎বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সবচেয়ে বেশি

