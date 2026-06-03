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ড. খলিলুর রহমানকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

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  • আপডেট সময়: বুধবার, ৩ জুন, ২০২৬
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ড. খলিলুর রহমানকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন


জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ মুইজ্জু।

অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে এ অর্জন বাংলাদেশ ও সমগ্র অঞ্চলের জন্য এক গৌরবের মুহূর্ত।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (২ জুন) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বলেন, তার দিকনির্দেশনায় সাধারণ পরিষদ সব সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে যাবে।

ড. খলিলুর রহমান-এর উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু বলেন, ‘এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আপনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি আত্মবিশ্বাসী যে, আপনার দক্ষ নেতৃত্বে সাধারণ পরিষদ সব সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাবে।’





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