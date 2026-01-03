শনিবার, ০৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:২৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ঢাকা-১৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান মিল্টনের মনোনয়ন বৈধ

  আপডেট সময়: শনিবার, ৩ জানুয়ারী, ২০২৬
ঢাকা-১৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান মিল্টনের মনোনয়ন বৈধ


ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৫ (মিরপুর–কাফরুল) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ঢাকা-১৩ ও ঢাকা-১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. ইউনুচ আলী এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, শফিকুল ইসলাম খান মিল্টনের হলফনামায় দেওয়া তথ্য ও জমা দেওয়া নথিপত্রে কোনো ধরনের অসঙ্গতি না থাকায় তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করা হয়। মনোনয়ন বৈধ ঘোষণার খবর ছড়িয়ে পড়লে মিরপুর ও কাফরুল এলাকার বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসবের আমেজ দেখা যায়।

উল্লেখ্য, এই আসনে শফিকুল ইসলাম খান মিল্টনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, যার মনোনয়নপত্রও আজ সকালে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ঢাকা-১৫ আসনে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ ডিসেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। আগামী ৪ জানুয়ারি (রোববার) দেশের সব আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। তফসিল অনুযায়ী, যাচাই শেষে কোনো প্রার্থীর বিষয়ে আপত্তি থাকলে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আপিল করা যাবে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।





