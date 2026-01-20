ঢাবির সুফিয়া কামাল হলে ‌‘এআই’ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা: জাতীয় ছাত্রশক্তি ও ক্যারিয়ার অ্যান্ড এমপাওয়ার ফোরামের আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কবি সুফিয়া কামাল হলে ‘এডভান্সড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)’ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে হল অডিটোরিয়াম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন গুগল ডিপমাইন্ড প্রজেক্টের এআই ইঞ্জিনিয়ার আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব।
কর্মশালায় এডভান্সড এআই ও জেনারেটিভ এআই; প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং ও আধুনিক এআই টুলস; পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারে এআই-এর বাস্তব প্রয়োগ; ভবিষ্যতের চাকরি বাজারে নিজেকে প্রস্তুত করার কৌশলের ওপর আলোচনা করা হয়। এতে হলটির প্রায় চারশ’ শিক্ষার্থী অংশ নেন।
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহাদী হাসান, ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন সরকার।
অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন জাতীয় ছাত্রশক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেত্রী ও সুফিয়া কামাল হল সংসদের নির্বাচিত সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ক্যারিয়ার ইম্পাওয়ারমেন্ট ফোরামের সভাপতি শিমু আক্তার।