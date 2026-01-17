শনিবার, ১৭ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:১৩ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

তারেক রহমানের আগমনে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সভাস্থল পরিদর্শনে

  • আপডেট সময়: শনিবার, ১৭ জানুয়ারী, ২০২৬
তিমির বনিক, মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

নির্বাচনী প্রচারণার ধারাবাহিকতায় আগামী ২২ জানুয়ারি বিএনপি’র চেয়ারম‌্যান তারেক রহমানের মৌলভীবাজার নির্বাচনী জনসভা সফল করতে সভাস্থল আইনপুর খেলার মাঠ পরিদর্শন করেছেন বিএনপি’র শীর্ষ নেতারা।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি ) সকাল সাড়ে ১০টায় বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত এমপি প্রার্থী আলহাজ্ব জি কে গউছ আইনপুর খেলার মাঠ পরিদর্শনে যান।

এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি’র সিলেট বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক ফয়জুল করিম ময়ূন, সদস্য সচিব আব্দুল রহিম রিপনসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পরিদর্শনকালে নেতারা জনসভা সফল করতে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় মঞ্চ নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মিডিয়া গ্যালারি, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করে বলেন, বিএনপি’র চেয়ারম‌্যান তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে মৌলভীবাজারে একটি বৃহৎ,শান্তিপূর্ণ ও ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে, যা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক শক্তি ও গণসমর্থনের প্রতিফলন ঘটাবে।

