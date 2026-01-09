শুক্রবার, ০৯ জানুয়ারী ২০২৬, ০৩:৪৯ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আন্তঃনগর পারাবতে ৩হাজার সিরিজের ইঞ্জিন যুক্ত

  শুক্রবার, ৯ জানুয়ারী, ২০২৬
তিমির বনিক,মৌলভীবাজার প্রতিনিধি:

সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর আন্তঃনগর পারাবত এক্সপ্রেসে প্রথমবারের মতো শক্তিশালী ৩ হাজার সিরিজের ইঞ্জিন (৩০২০) যুক্ত হয়েছে, যা পুরনো ২ হাজার ছয়শ সিরিজের ইঞ্জিনের সমস্যার কারণে সৃষ্ট বিলম্ব ও ভোগান্তি দূর করবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ এটি পাহাড়ী সেকশনে বেশি কার্যকর এবং এর ফলে ট্রেন যাত্রায় স্বস্তি ফিরবে বলে যাত্রীদের প্রত্যাশা।

বৃহস্পতিবার ৮ই জানুয়ারি থেকে প্রথম বারের মতো ৩ হাজার সিরিজের ইঞ্জিন ৩ হাজার দুইশ যুক্ত হয়েছে ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রেলপথে চলাচলকারী আন্তঃনগর পারাবত এক্সপ্রেসে। এতে ঢাকা-সিলেট রেলপথে ট্রেনযাত্রায় দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর হবে বলে চলাচলের যাত্রীদের প্রত্যাশা। সপ্তাহে ৬ দিন ২০ টি বগিসহ ২হাজার ছয়শ সিরিজের ইঞ্জিন দিয়ে ঢাকা-সিলেট- ঢাকা রেলপথে চলাচল করতো পারাবত এক্সপ্রেসে।

এতে সিলেটের রেলপথের পাহাড়ি এলাকায় প্রায়ই অকেজো হয়ে যেত পুরনো ইঞ্জিন। ফরে প্রতিটি ট্রেনে যাত্রা বিলম্বের কারনে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হতো। সিলেট সেকশন প্রতিটি ট্রেনে নতুন ইঞ্জিন-রেলপথ সংস্কারসহ ৭ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছে সিলেটবসী।

কুলাউড়া রেলপথ আন্দোলনের সদস্য সচিব আতিকুর রহমান বলেন, ৭ দফা দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে আমরা আন্দোলন করে আসছি। সিলেটের রেললাইন সংস্কার, নতুন ইঞ্জিন, নতুন ট্রেন চালোকরণসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা রেল সচিবের কাছে লিখিত আবেদনে ও বৈঠকে জানানো হয়েছে। অবশিষ্ট দাবিগুলো যেন দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়।

কুলাউড়া রেলস্টেশন মাষ্টার রোমান আহমদ জানান, বৃহস্পতিবার ৮ই জানুয়ারি থেকে পারাবতে নতুন ইঞ্জিন যুক্ত হয়েছে। এর অগে ঢাকা-সিলেট চলাচলকারী প্রতিটি ট্রেনে ২/৩ বগি সংযুক্ত করা হয়েছে। ৩০০০ সিরিজের নতুন ইঞ্জিনে পারাবত ট্রেনের যাত্রী ভোগান্তি কমবে।

