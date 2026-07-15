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দুস্থ ও অসহায় হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

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  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৫ জুলাই, ২০২৬
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দুস্থ ও অসহায় হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ড যুবদলের উদ্যোগে
দুস্থ ও অসহায় হতদরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

গত ১ সপ্তাহ টানা ভারী বর্ষণে চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানাধীন ১৯নং ওয়ার্ড দক্ষিণ বাকলিয়ার বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতার কারণে বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। গত ১৪ জুলাই ১৯নং ওয়ার্ড দক্ষিণ বাকলিয়ায় চর-চাক্তাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনী কেন্দ্রের অধীনে দুস্থ ও অসহায় হতদরিদ্রদের মাঝে মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত চাউল চট্টগ্রাম-০৯ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্জ্ব আবু সুফিয়ান এম.পি পক্ষে চাল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাল বিতরণ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাকলিয়া থানা যুবদলের আহবায়ক ও সাবেক কাউন্সিলর প্রার্থী ইয়াকুব খান বাবু এবং সঞ্চালনা করেন বাকলিয়া থানা বিএনপি নেতা আলহাজ্ব মোঃ জাহেদ হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন ১৯নং ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সেকান্দর আলম, যুগ্ম আহবায়ক নসরুল্লাহ খান, সদস্য হাজী বেলাল, বাকলিয়া থানা শ্রমিকদলের সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিকী, বাকলিয়া থানা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা কামরুন নেছা, মহিলা নেত্রী হাবিবা, বাকলিয়া থানা বিএনপি নেতা হাকিম খান, ইয়াছিন খান রাহাত, শওকত, সাজ্জাদ, যুবদল নেতা আব্দুল কাদের আলভী, খোরশেদ, বাকলিয়া থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল হক সজীব, ওসমান, আরমুন খান, সোয়েব, বাকলিয়া থানা সেচ্ছাসেবকদল নেতা জয়নুল আবেদীন বাবু, আজাদ, হোসেন, লিটন, মুজিব, বাবুল প্রমুখ।

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