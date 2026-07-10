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দেড় মাসেই ভেঙে গেল নতুন কালভার্ট

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  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ১০ জুলাই, ২০২৬
  • ৪০ সময় দেখুন
দেড় মাসেই ভেঙে গেল নতুন কালভার্ট

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি

রাজশাহীর কেশরহাট পৌর বাজার থেকে কামারগাঁগামী সড়কের দর্শনপাড়া এলাকায় নির্মিত নতুন একটি কালভার্ট নির্মাণের মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দর্শনপাড়া মহল্লায় সড়কের ওপর নির্মিত কালভার্টটির একটি অংশ অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে যায়। বর্তমানে ওই অংশ দিয়ে যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন এ সড়ক ব্যবহার করে বিপুল সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো সংস্কার উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি নতুন নির্মাণকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাদের ধারণা, নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার অথবা যথাযথ তদারকির অভাবের কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
এলাকাবাসী দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে প্রকৃত কারণ উদঘাটন, দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্টটি দ্রুত পুনর্নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা পরবর্তীতে যুক্ত করা হবে । ভাঙ্গা অংশে এলাকাবাসী গাছের ডাল পুতে রাখে । যাতে যানবাহন চলাচলের সময় ভাঙ্গা অংশ দিয়ে চলাচল না করে ।

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