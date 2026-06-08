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দৌলতপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

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  • আপডেট সময়: সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬
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দৌলতপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

​দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি ফরিদ আহমেদ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গ্রাম আদালতকে সক্রিয়করণের লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার সময় উপজেলা পরিষদ হলরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
​উপজেলা গ্রাম আদালত প্রকল্পের সমন্বয়ক এনামুল ও মোস্তাফিজুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদীপ কুমার দাস। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন এনজিওর কর্মকর্তাবৃন্দ।
​আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, “গ্রাম আদালত সক্রিয় হলে গ্রামীণ জনপদের ছোট ছোট অনেক বিরোধ ও মামলা স্থানীয়ভাবেই সহজে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এর ফলে জনগণের সময় ও অর্থ দুই-ই বাঁচবে। এমনকি গ্রাম আদালতের রায়কে উচ্চ আদালতও যথাযথ মূল্যায়ন করে থাকেন।”
​প্রকল্প সমন্বয়কারীরা জানান, গ্রাম আদালত সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে তারা প্রতিদিন উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের হাট-বাজারে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করছেন এবং সচেতনতামূলক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

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